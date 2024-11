MEC quer que Enem 2025 sirva como certificado de conclusão do ensino médio para maiores de 18 anos

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou, na noite deste domingo (10), que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir de 2025, poderá voltar a servir como a certificação de conclusão do Ensino Médio para pessoas acima de 18 anos.

A informação foi anunciada durante coletiva, em Brasília, junto ao presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), para apresentar o balanço de realização do Enem 2024, quando Camilo detalhou os dados de presença, ocorrências e abstenções.

De acordo com o ministro, tanto o MEC quanto o Inep irão se debruçar em estudos, até maio do próximo ano, ou seja, antes de serem iniciadas as inscrições para o Enem 2025, sobre a viabilidade desse processo. “Vamos fazer a discussão com as redes e institutos vinculados", explicou o ministro da Educação.

Caso a medida seja adotada, o candidato que atingir determinada nota – que ainda será discutida – terá seu ensino médio concluído, embora ainda não tenha cursado por completo até o 3º ano, além da oportunidade de ingressar na universidade pública. Atualmente, esse processo ocorre por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Enceja).

De acordo com o presidente do Inep, Manuel Palácios, essa iniciativa vai facilitar a certificação de mais jovens, já que a prova do Enem ocorreu neste ano em 1.753 cidades, e para as próximas edições há perspectivas de ampliação. Para ele, “é bastante provável que seja o meio mais acessível que seja o Enem e não o Enceja”, complementou.

Neste ano, conforme os dados apresentados na coletiva na noite deste domingo, houve 4,3 milhões de inscrições e uma abstenção de 30%. As provas ocorreram em mais de 10 mil locais no Brasil todo e 1,66 milhão de concluintes do ensino médio foram inscritos no Exame.

MEC buscará convergência entre Enem e Saeb

Camilo Santana também anunciou que uma outra mudança que pretende no Enem de 2025 é que haja uma convergência entre o exame e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), prova que monitora a qualidade do ensino na educação básica.

Para ele, em vez de os estudantes concluintes estarem preocupados e dedicados a um dos dois processos, é necessário que haja uma interação para que o Enem também sirva como essa avaliação do conhecimento ao qual se propõe o Saeb.

Essa medida também passará por estudos de viabilidade a serem apresentados até maio do próximo ano.