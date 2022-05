Maracanaú terá sistema de transporte público com passe livre para usuários; veja linhas

A partir deste mês, o município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, terá passe livre em oito linhas de ônibus. Segundo a Prefeitura, trata-se de um novo sistema de transporte público municipal, com cobertura para todos os bairros da Cidade.

A gratuidade estará garantida através do cartão Passe Livre, desde que os usuários estejam inscritos de forma atualizada no Cadastro Único (CadÚnico) ou sejam estudantes. Dois terminais de passageiros garantirão a plena integração do sistema.

O sistema será inaugurado oficialmente nesta terça-feira (3) pelo prefeito Roberto Pessoa, que entregará a primeira Linha de Ônibus Indígena do Município. Ela possibilitará a interligação da Reserva Pitaguary ao restante da cidade.

Aumento da frota

Para atender a demanda das oito linhas, o número de veículos em operação aumentou de oito para 20.

As linhas são:

Linha Indígena,

Parque Industrial,

Pajuçara-Shopping,

Acaracuzinho-Shopping,

Linha Verde,

Alto da Mangueira-Shopping e

Jardim Jatobá.

A oitava Linha integrará os dois terminais de passageiros, que serão construídos na avenida Senador Virgílio Távora, no Distrito Industrial, na altura do Hospital Ana Lima, e na avenida I do bairro Jereissati.