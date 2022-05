Festival Halleluya será presencial em 2022; veja datas

Com a melhora do cenário epidemiológico da Covid-19, o Festival Halleluya retornará ao formato presencial em 2022. O evento católico ocorrerá entre os dias 20 a 24 de julho, a partir das 19h, no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU). A entrada é gratuita.

"O Halleluya era muito esperado por nós e temos muita expectativa para o retorno desse evento maravilhoso que semeia a paz, alegria, esperança e o amor, e constrói uma cidade melhor, ajuda a construir uma civilização do amor”, considera o sacerdote da Comunidade Católica Shalom, Padre Silvio Scopel.

Além da volta das atividades in loco, o evento chega a 24ª edição neste ano com transmissão dos shows e celebrações no canal FestivalHalleluya, no YouTube.

As atrações musicais ainda serão divulgadas pela organização do festival, que já recebeu nomes como Padre Fábio de Melo e banda Rosa de Saron.

Serviço

Festival Halleluya

Quando: 20 a 24 de julho

Horário: a partir das 19h

Onde: Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU) - Avenida Alberto Craveiro, 2222 - Castelão - Fortaleza/CE