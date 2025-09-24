Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mais de 200 escolas indígenas, quilombolas e rurais do CE podem mudar de nome após lei nacional

Em vigor desde quinta-feira (18), lei permite que as comunidades escolham as próprias denominações para homenagear figuras importantes

Escrito por
Milenna Murta* e Theyse Viana milenna.murta@svm.com.br
Ceará
Mulher de cabelos longos e castanhos, usando um cocar indígena feito de penas e cordões, sorri em frente a uma parede amarela. Na parede está escrita em letras azuis a frase: 'É preciso olhar o passado para viver o futuro
Legenda: No estado do Ceará, a nova lei ocorre em um momento de crescimento da educação escolar quilombola
Foto: Davi Rocha

Escolas públicas em comunidades indígenas, quilombolas e do campo do Ceará terão, legalmente, a possibilidade de escolher os próprios nomes. O direito está previsto na Lei 15.215, sancionada na última quinta-feira (18) pelo Governo Federal, e é válido para todas as instituições do Brasil.

Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) mostram que há no Ceará 248 escolas indígenas, quilombolas ou em assentamentos cearenses, destas 194 são municipais.

Veja também

teaser image
Ceará

Vapt Vupt facilita acesso a serviços essenciais em todo o Ceará

teaser image
Ceará

Conheça as 7 escolas centenárias que ajudam a contar a história de Fortaleza; veja imagens

A nova norma assegura a participação das comunidades no processo de nomeação dos equipamentos de educação em "localizações diferenciadas", como o Ministério da Educação (MEC) descreve as escolas nesses perfis. São elas que devem encaminhar uma lista com três sugestões de nomes que deverão ser considerados.

A possibilidade é válida tanto para novas escolas como para substituir o nome de uma já existente. Neste último caso, pontua a lei, "a comunidade deverá apresentar relatório que ofereça subsídios suficientes ao entendimento dos motivos que fundamentam a solicitação de alteração".

No Ceará, a lei ocorre em um momento de crescimento da educação escolar quilombola: a primeira escola de tempo integral dessa comunidade foi inaugurada no último mês de agosto, em Horizonte, a cerca de 40 km de Fortaleza.

Como a escola pode mudar o nome

O texto determina que as respectivas comunidades encaminharão ao Poder Executivo responsável, em lista tríplice, sugestões de nomes. As indicações precisam estar de acordo com os valores sociais e culturais que representem as comunidades, como as tradições, lideranças, autoridades e figuras históricas.

A escolha oficial acontecerá por meio de reuniões e assembleias, anunciadas previamente aos moradores de cada localidade, realizadas pelo órgão representativo da respectiva comunidade escolar.

A seleção segue as seguintes normas:

  • Homenagear pessoas falecidas que tenham tido destaque por notórias qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade;
  • No caso de comunidade indígena, será observada a conformidade com suas línguas, cosmovisões, modos de vida e tradições;
  • Serão vedados nomes de figuras vivas ou que tenham defendido ou participado de exploração de mão de obra escravizada, bem como de atos de lesa-humanidade, de tortura e de violação aos direitos humanos.

Ainda segundo o texto, "a comunidade local que estiver em desacordo com a denominação já existente de instituição de ensino poderá solicitar ao Poder Executivo a substituição do nome da instituição".

Confira a lista da Seduc de escolas estaduais do CE indígenas, quilombolas ou do campo 

Escolas do campo/rurais (EEMPC)

  1. EEMPC Maria Nazaré de Sousa (Maceió/Itapipoca)
  2. EEMPC Francisco Araújo Barros (Lagoa do Mineiro/Itarema)
  3. EEMPC José Fideles de Moura (Conceição Bonfim/Santana do Acaraú)
  4. EEMPC Filha da Luta Patativa do Assaré (Santana da Cal/Canindé)
  5. EEMPC Antônio Tavares Alves (Logradouro/Canindé)
  6. EEMPC Javan Rodrigues de Sousa (Conceição Salitre/Canindé)
  7. EEMPC Francisca Pinto dos Santos (Antônio Conselheiro/Ocara)
  8. EEMPC Pe. José Augusto Régis Alves (Pedra e Cal/Jaguaretama)
  9. EEMPC Irmã Tereza Cristina (Canaã/Quixeramobim)
  10. EEMPC João dos Santos Oliveira (25 de Maio/Madalena)
  11. EEMPC Florestan Fernandes (Santana/Monsenhor Tabosa)
  12. EEMPC Paulo Freire (Salão Mombaça/Mombaça)
  13. Escola Família Agrícola (EFA) Padre Eliésio dos Santos (Distrito de Balseiros/Ipueiras)

Escolas indígenas (EI ou EIT)

  1. EI Jenipapo Kanindé (Aquiraz)
  2. EI Anama Tapeba (Caucaia)
  3. EI Da Ponte (Caucaia)
  4. EI Direito De Aprender Do Povo Anacé (Caucaia)
  5. EI Índios Tapeba (Caucaia)
  6. EI Marcelino Alves De Matos (Caucaia)
  7. EI Narcíso Ferreira Matos (Caucaia)
  8. EI Tapeba Amélia Domingos (Caucaia)
  9. EI Tapeba Capoeira ((Caucaia)
  10. EI Tapeba Capuan (Caucaia)
  11. EI Tapeba Do Trilho (Caucaia)
  12. EI Anacé Joaquim Da Rocha Franco (Caucaia)
  13. EI Vila Dos Cacos (Caucaia)
  14. EI Chuí (Maracanaú)
  15. EI Itá-Ara (Pacatuba)
  16. EI Brolhos Da Terra (Itapipoca)
  17. EIT De Queimadas (Acaraú)
  18. EIT Francisco Sales Nascimento (Acaraú)
  19. EIT De Passagem Rasa (Itarema)
  20. EIT De Tapera (Itarema)
  21. EIT José Cabral De Sousa (Itarema)
  22. EIT Joventino Gabriel Félix (Itarema)
  23. EIT Mangue Alto (Itarema)
  24. EIT Maria Venância (Itarema)
  25. EIT Rosa Suzana Da Rocha (Itarema)
  26. EI Francisco Gonçalves De Sousa (São Benedito)
  27. EI Expedito Oliveira Rocha (Canindé)
  28. EI Manoel Francisco Dos Santos (Aratuba)
  29. EI Cariri Tabajara (Crateús)
  30. EI Raízes De Crateús (Crateús)
  31. EI Da Aldeia Marruá (Monsenhor Tabosa)
  32. EI De Monsenhor Tabosa (Monsenhor Tabosa)
  33. EI Aba Katu (Monsenhor Tabosa)
  34. EI Joaquim Ugena (Monsenhor Tabosa)
  35. EI Potyguara De Jucás (Monsenhor Tabosa)
  36. EI Povo Caceteiro (Monsenhor Tabosa)
  37. EI Cultura Viva (Monsenhor Tabosa)
  38. EI Ybi Pirang (Monsenhor Tabosa)
  39. EI Tabajara Cacique Zé Canuto (Monsenhor Tabosa)
  40. EI Antônio Gomes (Novo Oriente)
  41. EI Da Aldeia Cajueiro De Poranga (Poranga)
  42. EI Jardim Das Oliveiras (Poranga)
  43. EI Alto Da Catingueira (Tamboril)
  44. EI Tabajara Carlos Levy (Quiterianópolis)

Escolas Quilombolas (EQ)

  1. EQ Luzia Maria Da Conceição (Croatá)
  2. EQ Antônia Ramalho Da Silva (Horizonte)

*Estagiária sob supervisão da jornalista Dahiana Araújo.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Pesquisa da Unifor revoluciona tratamento da dor orofacial com proteína vegetal
Ceará

Pesquisa da Unifor revoluciona tratamento da dor orofacial com proteína vegetal

Estudo explora novas rotas de administração farmacológicas

Agência de Conteúdo DN
Há 31 minutos
Mulher de cabelos longos e castanhos, usando um cocar indígena feito de penas e cordões, sorri em frente a uma parede amarela. Na parede está escrita em letras azuis a frase: 'É preciso olhar o passado para viver o futuro
Ceará

Mais de 200 escolas indígenas, quilombolas e rurais do CE podem mudar de nome após lei nacional

Em vigor desde quinta-feira (18), lei permite que as comunidades escolham as próprias denominações para homenagear figuras importantes

Milenna Murta* e Theyse Viana
Há 32 minutos
Imagem de um ônibus de Fortaleza para matéria sobre princípio de incêndio em ônibus.
Ceará

Ônibus tem princípio de incêndio em Fortaleza

Passageiros da linha 806 foram retirados do veículo

Redação
23 de Setembro de 2025
Três trabalhadores de manutenção de estradas à noite aplicam uma substância branca com preto no asfalto. Eles usam roupas de alta visibilidade e protetores auriculares. Um caminhão com cones de trânsito e luzes fortes está ao fundo, iluminando a cena. A rua tem faixa vermelha na borda e sinais de trânsito visíveis.
Ceará

'Zebra': nova sinalização é implantada em ciclovia de Fortaleza

Dispositivo separador tem o objetivo de garantir mais segurança na malha cicloviária

Matheus Facundo
23 de Setembro de 2025
Foto do cearense João Davi de Morais, que esteve na Assembleia Geral da ONU.
Ceará

Cearense é único jovem embaixador da América do Sul na Assembleia Geral da ONU

O jovem de Fortaleza apresentou um projeto no evento, em Nova York, sobre uma creche da periferia da Capital cearense

Redação
23 de Setembro de 2025
Idoso perdido por cinco dias é resgatado em mata no Ceará
Ceará

Idoso perdido por cinco dias é resgatado em mata no Ceará

Homem tinha problemas de visão e se perdeu no trajeto entre hospital e a própria residência

Geovana Almeida*
23 de Setembro de 2025
Um catador de materiais recicláveis, vestindo camisa laranja e boné, coloca um grande saco de lixo preto em um triciclo de carga. Na lateral do triciclo, um painel laranja divulga o projeto
Ceará

Projeto de coleta seletiva por aplicativo feita por catadores de Fortaleza é suspenso

A Prefeitura afirma que o programa Re-Ciclo está em processo de renovação contratual e que não houve recolhimento dos triciclos

Clarice Nascimento
23 de Setembro de 2025
Imagem mostra passageiros subindo em ônibus no Terminal do Papicu, em Fortaleza.
Ceará

Fortaleza registra queda de 79% nos assaltos a ônibus em 2025

Dados são referentes de janeiro a agosto deste ano em comparação com 2024

Beatriz Rabelo e Gabriela Custódio
22 de Setembro de 2025
Terminal de ônibus José de Alencar
Ceará

Projeto muda nome do Terminal José de Alencar, em Fortaleza; entenda

Proposta foi aprovada pelos vereadores em discussão única, na quinta-feira (18)

Redação
22 de Setembro de 2025
Carro capota em dunas de Canoa Quebrada e vídeo viraliza
Ceará

Carro capota em dunas de Canoa Quebrada e vídeo viraliza

Mais um acidente em dunas no município, sendo este o segundo em menos de dois dias.

Redação
22 de Setembro de 2025
Montagem de duas fotos: a primeira é de Gabrielly Moreira em uma construção. A segunda, é ela treinando corte de cabelo em um boneco
Ceará

Gabrielly Moreira, modelo morta em Pedra Branca, comemorava fim de curso com amigos, diz padrasto

Bebida alcoólica foi encontrada no local do óbito

João Lima Neto
22 de Setembro de 2025
Projeto de ciclovia arborizada na Avenida Dom Luís, em Fortaleza, separada da via com carros e ônibus por um canteiro central com árvores floridas de copa rosa.
Ceará

Fortaleza quer transformar 50 km da malha em ciclovias arborizadas; conheça projeto

A ideia é transformar 10% do percurso já existente no novo modelo

Gabriela Custódio
22 de Setembro de 2025
Unifor lança processo seletivo 2026.1 com vestibular marcado para 19 de outubro
Ceará

Unifor lança processo seletivo 2026.1 com vestibular marcado para 19 de outubro

Inscrições encontram-se abertas até dia 14 do próximo mês

Agência de Conteúdo DN
22 de Setembro de 2025
Homem de moto atravessa rua alagada pela chuva em Fortaleza, com água cobrindo parte da pista.
Ceará

Cidades do CE terão recursos do Novo PAC para obras de drenagem e contenção de encostas; veja locais

Fortaleza será contemplada com recursos para regenerar e integrar o espaço urbano nas imediações dos Riachos Pajeú, da avenida Heráclito Graça ao Poço da Draga

Gabriela Custódio
22 de Setembro de 2025
Foto que contém tráfego intenso, mas contínuo na Avenida Senador Carlos Jereissati, entre os bairros Montese, Aeroporto e Serrinha, em Fortaleza
Ceará

Ceará é seguro para dirigir, mas tem baixa educação no trânsito, diz estudo

Ranking considera indicadores que vão desde fiscalização, qualidade das rodovias até aplicabilidade de multas

Luciano Rodrigues
21 de Setembro de 2025
Ceará

Brasil estuda quanto investir por aluno para garantir alimentação escolar adequada, diz Pacobahyba

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Fernanda Pacobahyba diz que o Governo Federal tem realizado uma pesquisa para tentar ter esse dado de forma precisa

Thatiany Nascimento
21 de Setembro de 2025
Vista aérea da Igreja de Santa Edwiges.
Ceará

MPCE fecha acordo para preservar três imóveis tombados em Fortaleza; veja quais

Entre os edifícios está a Igreja Santa Edwiges, localizada no bairro Moura Brasil.

Gabriela Custódio
21 de Setembro de 2025
Gabrielly Moreira, jovem estudante e modelo de 16 anos que foi encontrada morta em Pedra Branca, no interior do Ceará, posa para retrato após desfile
Ceará

Morre modelo e rainha de cavalgada aos 16 anos no CE

Homenagens prestadas à jovem nas redes sociais destacaram a forte ligação dela com eventos culturais da região, como vaquejadas e cavalgadas.

Gabriela Custódio
20 de Setembro de 2025
Buggy com turistas vira em duna de Canoa Quebrada, no Ceará
Ceará

Buggy com turistas vira em duna de Canoa Quebrada, no Ceará

O motorista do veículo fugiu do local após o acidente, mas já foi identificado.

Redação
20 de Setembro de 2025
Foto externa do campus da UFC em Itapajé, com gramado e duas alunas com mochilas caminhando
Ceará

Drones ambientais e inclusão social: UFC usa IA para iniciativas de educação, assistência e inovação

Nicolas Paulino
20 de Setembro de 2025