Mãe e filha são atacadas por dois cães da raça pitbull em praia de Cruz

Uma mulher, de 36 anos, e a filha dela, de 3 anos, foram atacadas por dois cachorros da raça pitbull, na terça-feira (1º), na Praia do Preá, no município de Cruz, Litoral Oeste do Estado. As vítimas alimentavam os animais no momento em que foram agredidas.

Conforme relatou à Polícia, a mãe dava habitualmente comida aos cães, mas na terça-feira eles foram agressivos e atacaram ela e a filha. Um morador socorreu a família.

A dupla estava hospedada na casa de um amigo, na avenida principal da cidade, enquanto procuravam um imóvel para se instalar. O proprietário do local estava viajando no momento do incidente.

Uma equipe do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) foi acionada para atender a ocorrência.

A mulher e a criança foram encaminhadas para uma unidade de saúde do município, mas precisaram ser transferidas para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral.

Segundo a instituição hospitalar, a menina de 3 anos deu entrada com ferimentos na região da orelha, e recebeu cuidados da equipe multiprofissional, além de ser submetida a um exame de tomografia. A paciente ainda foi avaliada por um neurocirurgião, que constatou não haver trauma neurológico. Ela ainda passou por uma cirurgia plástica. O estado de saúde dela é considerado estável.

Já a mãe da garota teve apenas ferimentos nas pernas, que não são considerados graves, e recebeu atendimento na mesma unidade.

VCrepórter

Presenciou um fato importante que merece virar notícia? Tem um vídeo ou uma foto? A sua sugestão ou denúncia pode virar uma matéria no Diário do Nordeste. Envie para o nosso WhatsApp (85) 99969-0752. Clique aqui para já mandar uma mensagem.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE