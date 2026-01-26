Diário do Nordeste
Kitesurfista morre afogado após desaparecer na Praia da Baleia, no Ceará

Corpo da vítima foi encontrado na manhã desta segunda-feira (26).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Praia da Baleia.
Legenda: Vítima desapareceu após enfrentar fortes correntes e maré elevada na Praia da Baleia.
Foto: Cientista Chefe Meio Ambiente/Planejamento Espacial Ambiental (2024).

Um kitesurfista morreu afogado após desaparecer no mar enquanto velejava na Praia da Baleia, em Itapipoca, no litoral oeste do Estado. Ele estava desaparecido deste domingo (25). O corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira (26). 

Conforme o Corpo de Bombeiros do Ceará, a corporação foi acionada após uma testemunha avistar o corpo de um homem boiando nas proximidades da orla. 

"No local, as equipes realizaram verificação visual e conferência fotográfica, constatando compatibilidade total das vestimentas com aquelas previamente descritas, o que permitiu uma identificação preliminar do corpo", disse o CBMCE em nota à imprensa.

Buscas 

A vítima, que não teve a identidade oficialmente revelada, havia desaparecido no mar, ainda no domingo (25), após enfrentar fortes correntes em condição de maré elevada.

Os bombeiros informaram que as buscas tiveram início imediatamente, com apoio de mergulhadores e varredura na área indicada por testemunhas como sendo o último ponto onde a vítima teria sido vista.

Apesar dos trabalhos, a vítima não foi localizada até o fim da tarde, e a operação foi suspensa temporariamente por questões de segurança no período noturno, sendo retomados nesta manhã. 

"A Corporação reforça a importância da observância das condições do mar e do uso de equipamentos de segurança adequados durante a prática de esportes náuticos", destacou o Corpo de Bombeiros. 

