Policial militar é preso após assaltar motorista de app no Centro de Fortaleza

Um policial militar foi preso após assaltar um motorista de aplicativo no Centro de Fortaleza na última sexta-feira (23). Informações apuradas pelo Diário do Nordeste apontam que o cabo José Dantes Barbosa Braga, de 37 anos, teria agido ao lado de Fabrício Duarte da Silva, de 32. Os dois estavam em uma motocicleta.

O caso ocorreu entre as ruas Floriano Peixoto e Meton de Alencar, nas proximidades da Cidade da Criança. O policial militar teria, inclusive, utilizado a arma da corporação para realizar a abordagem criminosa e levou, junto do outro envolvido, dois celulares da vítima.

Diante do ocorrido, o motorista acelerou o carro e iniciou uma perseguição contra os dois, derrubando-os na via logo em seguida e solicitando apoio de uma equipe da Guarda Municipal para reaver os itens roubados.

A Guarda Municipal divulgou, em nota oficial, que a equipe lotada no parque percebeu a movimentação inesperada nos arredores, localizando "uma motocicleta caída ao solo, um automóvel com sinais de colisão e dois indivíduos envolvidos no acidente".

Os dois homens ficaram feridos durante a colisão, e uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para realizar o atendimento. Eles foram encaminhados para uma unidade de saúde.

A arma de fogo utilizada na ação foi apreendida, assim como os dois celulares roubados e a moto utilizada no assalto.