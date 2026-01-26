Diário do Nordeste
Policial militar é preso após assaltar motorista de app no Centro de Fortaleza

Ao lado de outro homem, PM teria utilizado arma da corporação para cometer o delito.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Cena noturna em uma rua urbana com várias viaturas policiais estacionadas, luzes de sirene acesas iluminando o local. Diversos agentes fardados estão reunidos e conversando próximos às viaturas, enquanto outros circulam pela área. O ambiente inclui prédios ao fundo, postes de luz e calçadas, sugerindo uma operação ou ocorrência policial em andamento.
Legenda: Segundo a Guarda Municipal, a arma utilizada na ação criminosa foi apreendida.
Foto: Divulgação/Guarda Municipal de Fortaleza.

Um policial militar foi preso após assaltar um motorista de aplicativo no Centro de Fortaleza na última sexta-feira (23). Informações apuradas pelo Diário do Nordeste apontam que o cabo José Dantes Barbosa Braga, de 37 anos, teria agido ao lado de Fabrício Duarte da Silva, de 32. Os dois estavam em uma motocicleta.

O caso ocorreu entre as ruas Floriano Peixoto e Meton de Alencar, nas proximidades da Cidade da Criança. O policial militar teria, inclusive, utilizado a arma da corporação para realizar a abordagem criminosa e levou, junto do outro envolvido, dois celulares da vítima.

Diante do ocorrido, o motorista acelerou o carro e iniciou uma perseguição contra os dois, derrubando-os na via logo em seguida e solicitando apoio de uma equipe da Guarda Municipal para reaver os itens roubados.

A Guarda Municipal divulgou, em nota oficial, que a equipe lotada no parque percebeu a movimentação inesperada nos arredores, localizando "uma motocicleta caída ao solo, um automóvel com sinais de colisão e dois indivíduos envolvidos no acidente". 

Os dois homens ficaram feridos durante a colisão, e uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para realizar o atendimento. Eles foram encaminhados para uma unidade de saúde.

A arma de fogo utilizada na ação foi apreendida, assim como os dois celulares roubados e a moto utilizada no assalto. 

Assuntos Relacionados
