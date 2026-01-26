Diário do Nordeste
Passageira é presa com 2 kg de cocaína no Aeroporto de Fortaleza

A droga estava escondida no forro de uma mala. A mulher iria embarcar com destino à Europa.

Geovana Almeida* geovana.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 10:46)
Segurança
Passageira é presa com 2 kg de cocaína no Aeroporto de Fortaleza
Legenda: Passageira estava a caminho da França.
Foto: Divulgação.

Uma fiscalização no Aeroporto de Fortaleza resultou na apreensão de 2 kg de cocaína, nesse domingo (25). Na ocasião, uma mulher transportava uma bagagem com destino à Europa, quando agentes da Polícia Federal (PF) identificaram, por meio de raio‑X, uma imagem suspeita no interior da mala. 

Segundo a PF, a passageira - que iria para a França - foi localizada na área de embarque internacional e conduzida a um local reservado para inspeção. Ao abrir a bagagem, os agentes encontraram dois tabletes suspeitos envolvidos em material aluminizado.

A PF informou que os tabletes de cocaína estavam no forro da mala e envoltos em pó de café, "na tentativa de disfarçar o cheiro característico da droga". O material foi submetido a teste preliminar, que indicou resultado positivo para cocaína.

A passageira foi presa em flagrante e deve responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas. Ainda não se sabe se a mulher tinha ligação com alguma organização criminosa ou se foi aliciada para praticar o crime. 

Em sua maioria, as tentativas de tráfico em aeroportos acontecem por meio de 'mulas' - pessoas aliciadas por organizações criminosas e que transportam drogas em bagagens, atadas ao corpo, camuflada nas roupas, ou até ingeridas.

Mais de 30 kg de cocaína apreendidos no Aeroporto de Fortaleza em 2025

Em 2025, cerca de 30 kg de cocaína e 10 kg de maconha foram apreendidos pela Polícia Federal em rota de entrada ou saída do Aeroporto de Fortaleza. Durante as apreensões, 10 pessoas foram presas em flagrante.

*Estagiária supervisionada pelo jornalista Emerson Rodrigues. 

