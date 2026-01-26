Quem são os chefes do CV na lista de mais procurados do Ceará

"As principais lideranças (do CV) apresentam-se intocáveis nas Comunidades do Rio de Janeiro", aponta investigação realizada pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil do Ceará (PCCE). Alguns desses chefes, responsáveis pelo avanço da facção no estado, também estão na lista dos mais procurados do Ceará em 2025

Dentre eles, os suspeitos 'Nem da Gerusa', 'ZM', 'Skidum' e 'Lelê', são conhecidos como os líderes do Comando Vermelho (CV) em Fortaleza e na Região Metropolitana.

Além deles, os nomes de 'Doze', 'JJ' e 'Camuflado' são apontados em investigações policiais como sendo os dos chefes do CV nos municípios do interior do Ceará.

(Veja a lista completa abaixo)

Apesar da distância, esses chefes se comunicam com outros criminosos através de grupos de mensagens, por onde ordenam homicídios, expulsões de moradores, disputas territoriais com outros grupos e ações de expansão do tráfico de drogas.

Segundo relatório da PCCE, nos conflitos que estão acontecendo no Ceará, o "Comando Vermelho (CV) está levando vantagem devido a seu nível de organização, o fluxo de armas de fogo de grosso calibre e as grandes quantidades de drogas que chegam ao Estado por diferentes canais".

Eles já estão inseridos na política; nos serviços de internet; aplicativos de transporte de passageiros; setor de combustíveis; golpes virtuais; jogos regulamentados (Bets) e clandestinos; bebidas e cigarros falsificados; além dos serviços prestados dentro e fora dos portos e aeroportos. Relatório da Polícia Civil do Ceará (PCCE)

'Nem da Gerusa', o criminoso que fugiu de presídio na Bolívia

Jangledson de Oliveira, conhecido como 'Nem da Gerusa' passou cinco anos na lista de mais procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) e na época de sua prisão, era considerado o nº 1.

'Nem' é um dos criminosos que conseguiu fugir de um presídio na Bolívia, em dezembro do ano passado, apenas 34 dias após a prisão.

Legenda: Jangledson de Oliveira, o 'Nem da Gerusa'. Foto: Divulgação/SSPDS.

Antes de ser capturado na Bolívia, o criminoso esteve homiziado (escondido) em comunidades do Rio de Janeiro, de onde ordenava assassinatos em Aquiraz, Eusébio, Maracanaú e Itarema.

Segundo as autoridades de segurança do Ceará, ele já pertenceu a diversas organizações criminosas, mas atualmente é o líder do núcleo financeiro e logístico do Comando Vermelho (CV) no estado.

'Nem' já havia fugido de outro presídio, desta vez em Potengi, no Rio Grande do Norte, em 2015.

Desde a fuga mais recente, o paradeiro do criminoso é desconhecido e o nome dele retornou à lista de mais procurados do estado.

'ZM', o principal líder do CV no Ceará

José Mário Pires Magalhães, conhecido como 'ZM', é apontado como o atual líder do CV no Ceará. Na lista dos mais procurados do Ceará, consta a observação: "considerado perigoso" em nome dele.

Segundo o Ministério Público do Ceará (MPCE), era da casa dele que partia um túnel usado por traficantes para chegarem até a mata e fugirem, em uma comunidade na zona sul do Rio de Janeiro, onde ele supostamente ainda está.

Legenda: José Mário Pires Magalhães, o 'ZM'. Foto: Divulgação/SSPDS.

Os juízes da Vara de Delitos de Organizações Criminosas destacam que "José Mário não é mero coadjuvante. Sua presença é central, seu papel é de coordenação, sua figura é reconhecida inclusive por outros integrantes como de liderança".

'ZM' seria responsável por uma série de mortes em Novo Oriente, Canindé e Caridade, no interior do Ceará. Em 2025, ele foi condenado pela Justiça cearense a nove anos e seis meses de prisão, mas segue foragido.

'Skidum', de pescador a líder no Pirambu

Antes de ser temido dentro e fora da facção carioca Comando Vermelho (CV), Carlos Mateus da Silva Alencar, conhecido como 'Skidum' ou 'Fiel' era pescador no bairro Pirambu, em Fortaleza.

Hoje, o homem é o principal líder do Comando Vermelho no mesmo bairro.

Legenda: Carlos Mateus da Silva Alencar, o 'Skidum'. Foto: Divulgação/SSPDS.

'Skidum' também era um dos principais alvos da megaoperação que matou mais de 100 pessoas no Rio de Janeiro, em outubro de 2025. O homem, inclusive, estava escondido entre os complexos da Penha e do Alemão no dia da operação, mas conseguiu fugir.

O Diário apurou que o criminoso cearense tinha a proteção de Edgar Alves de Andrade, o 'Doca', um dos maiores líderes do CV no Brasil e o principal alvo da megaoperação - que também conseguiu fugir da ação policial e segue foragido.

Um grupo conhecido como 'Tropa do Fiel' era o suposto responsável pelos homicídios decretados por 'Skidum'. Autoridades cearenses tiveram acesso a informações de que o grupo reivindicava com orgulho a autoria de determinadas execuções ocorridas no Grande Pirambu.

'Skidum' também foi apontado como um dos responsáveis pelo assassinato do dono de um site conhecido como 'Pirambu News'. A vítima era Givanildo Oliveira, que foi executado "porque estaria falando demais no bairro" e teria publicado sobre a prisão de um membro do CV.

Carlos Mateus é um dos mais antigos na lista de mais procurados do Ceará.

'Lelê', o nº 2 do CV no Pirambu

No bairro Pirambu, Leilson Sousa da Silva, o 'Lelê' é conhecido como o 'Gerente do Skidum'. Leilson também era um dos alvos da megaoperação do Rio e foi inclusive dado como morto pelas autoridades fluminenses.

'Lelê' responde a processos criminais por tráfico de drogas e por roubo, na Justiça do Ceará. Em 2020, ele foi preso em sua festa de aniversário, junto de outros 15 convidados.

Legenda: 'Lelê' retornou à lista de mais procurados da SSPDS. Foto: Divulgação/SSPDS.

Na época da megaoperação, um homem morto, que aparecia em fotos compartilhadas na internet, foi apontado como o cearense. Entretanto, a informação não se confirmou e o corpo de 'Lelê' nunca foi encontrado.

Além do vídeo, uma fonte da SSPDS revelou que pessoas próximas ao criminoso declararam luto pelas redes sociais.

Entretanto, na última terça-feira (20), Leilson Sousa da Silva, retornou à lista de mais procurados da SSPDS.

'Doze', líder no Sertão Central do Ceará

Anastácio Paiva Pereira, conhecido como 'Doze', 'Paizão' ou 'Paulinho Maluco', é apontado como o líder do CV na área do Sertão Central do Ceará, principalmente nos municípios de Santa Quitéria, Hidrolândia, Varjota, Reriutaba, Ipu, Ipueira e Guaraciaba do Norte.

Inclusive, segundo denúncia do (MPCE), 'Doze' também teria interferido na eleição municipal de Santa Quitéria, em 2024, auxiliado na eleição de Braguinha (PSB) e de Gardel Padeiro (PP), como, respectivamente, prefeito e vice da cidade.

Legenda: Anastácio Paiva Pereira, o 'Doze'. Foto: divulgação/SSPDS.

"A interferência no processo eleitoral se deu mediante ao constrangimento dos candidatos adversários, reprimindo carreatas e passeatas. Tinha ameaças de mortes às pessoas, chegando a atirar em muros de casas", detalhou Rios em coletiva". Plácido Rios Subprocurador geral jurídico do Ministério Público do Ceará.

A investigação da Polícia Civil e do Ministério Público do Ceará apontou que um carro Mitsubishi Eclipse saiu de Santa Quitéria, com R$ 1,5 milhão em espécie, para pagar o serviço realizado a 'Doze' e outras lideranças do CV envolvidas no esquema.

Além do carro, 'Doze' também seria o suposto dono de uma mansão localizada na Rocinha, no Rio de Janeiro. O imóvel de luxo foi descoberto em junho de 2025, por uma operação conjunta das polícias fluminense e do Ceará.

A mansão tinha duas piscinas aquecidas, área gourmet, academia e um deck panorâmico, usado para recreação de criminosos vindos do Ceará. Homens armados com ao menos 70 fuzis eram responsáveis pela guarda do local. As informações são do jornal O Globo.

Durante a operação, um policial foi baleado no pescoço e apenas um suspeito, com mandado de prisão em aberto, foi capturado. 'Doze' segue foragido.

'Camuflado' e 'JJ', os líderes do CV em Sobral

Manoel Messias Domingos Neto, conhecido como 'Camuflado' e Jairo Morais Vasconcelos, conhecido como 'JJ', são os principais líderes do CV em Sobral, no interior do Ceará.

'JJ' foi preso em 2022, em um apartamento de luxo, na área nobre no bairro Cocó, em Fortaleza. Durante a ação policial, um veículo avaliado em R$ 370 mil também foi apreendido. Quando foi preso, ele era apontado como o mandante de cerca de oito homicídios na região Norte do Estado.

Legenda: Jairo Morais Vasconcelos, o 'JJ'. Foto: Divulgação/SSPDS.

Já Manoel Messias, o 'Camuflado', responde a processos por integrar organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Em 2021, ele chegou a ser preso em Sobral em posse de arma de fogo, munições e drogas. Quando saiu da cadeia foi para o Rio de Janeiro.

Legenda: Manoel Messias Domingos Neto, o 'Camuflado'. Foto: Divulgação/SSPDS.

'JJ' e 'Camuflado' foram apontados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como integrantes de um grupo que realizou ataques à campanha da então candidata à Prefeitura de Sobral em 2024, Izolda Cela.

Os homens faziam parte do grupo de mensagens 'Campeonato Centro e Margem', por onde organizavam agressões a apoiadores da candidata, além de outras ameaças e disparos de rojões.

Além das lideranças do CV, pessoas que são apontadas como chefes de outras facções constam na lista dos mais procurados do Ceará. Confira a lista completa abaixo.

Lista completa:

Francisco Anísio de Sousa Santos, conhecido como 'Capoeira' - (CV)

- (CV) Gilberto de Oliveira Cazuza, conhecido como 'Mingau' - (TCP)

- (TCP) Jairo Morais de Vasconcelos, conhecido como 'JJ' - (CV)

(CV) Manoel Messias Domingos Neto, conhecido como 'Camuflado' ou 'NT' - (CV)

ou 'NT' - (CV) Maria Ediane da Mota Oliveira - (não identificado)

Yago Steferson Alves dos Santos, conhecido como 'Yago Gordão', 'Monstrão' ou 'Supremo' - (GDE)

- (GDE) Felipe Oliveira Domingues, conhecido como 'Deputado' ou 'Vereador' - (TDN/Massa)

(TDN/Massa) Airton de Mesquita, conhecido como 'Airton da Conquista' - (TDN/Massa)

(TDN/Massa) Anastácio Pereira Paiva, conhecido como 'Doze' - (CV)

- (CV) Carlos Mateus da Silva Alencar, conhecido como 'Fiel' ou 'Skidum' - (CV)

- (CV) Hunderlan Rodrigues de Jesus Silva, conhecido como 'Derlan' ou 'Justiceiro' - (TDN/Massa)

(TDN/Massa) José Mário Pires Magalhães, conhecido como 'ZM' - (CV)

- (CV) Marcos Paulo Lima dos Reis, conhecido como 'Curisco' - (não identificado)

(não identificado) Paulo Henrique de Paula Martins, conhecido como 'Pescador ' - (não identificado)

' - (não identificado) Jangledson de Oliveira, conhecido como 'Nem' - (CV)

- (CV) João Vitor dos Santos, conhecido como 'Adidas' - (CV)

- (CV) Lucas Maia de Sousa, conhecido como 'Capital' - (não identificado)

*Estagiária supervisionada pelo jornalista Emerson Rodrigues.