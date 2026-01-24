Com auxílio de cão farejador, Polícia Civil apreende crack e cocaína em bagagem no Ceará; veja vídeo

Uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou na apreensão de 19 quilos de entorpecentes e na prisão em flagrante de um jovem de 18 anos. A ação foi neste sábado (24), no município de Tauá.

Com o auxílio fundamental de um cão farejador, os policiais localizaram aproximadamente 11,6 quilos de crack e 7,9 quilos de cocaína em posse do suspeito. Ao todo, foram retirados de circulação mais de 19 quilos de substâncias ilícitas.

Legenda: Cão farejador ajudou a polícia a encontrar cerca de 19 kg de entorpecentes em bagagem de jovem. Foto: Divulgação/PCCE



A ocorrência, que contou com o suporte estratégico da Delegacia de Narcóticos (Denarc), ocorreu durante a abordagem a um ônibus interestadual que fazia o trajeto entre o Rio de Janeiro e Fortaleza.

Legenda: Policiais apreenderam aproximadamente 11,6 quilos de crack e 7,9 quilos de cocaína. Foto: Divulgação/PCCE

Jovem possuía mandado de prisão preventiva em aberto

O investigado, que já possui um histórico criminal por tortura e organização criminosa, era alvo de um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela Comarca de Monsenhor Tabosa. Ele foi autuado em flagrante e encaminhado a uma unidade especializada da Polícia Civil.