Com auxílio de cão farejador, Polícia Civil apreende crack e cocaína em bagagem no Ceará; veja vídeo
Entorpecente estava em bagagem de jovem de 18 anos que viajava do Rio de Janeiro para Fortaleza.
Uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou na apreensão de 19 quilos de entorpecentes e na prisão em flagrante de um jovem de 18 anos. A ação foi neste sábado (24), no município de Tauá.
Com o auxílio fundamental de um cão farejador, os policiais localizaram aproximadamente 11,6 quilos de crack e 7,9 quilos de cocaína em posse do suspeito. Ao todo, foram retirados de circulação mais de 19 quilos de substâncias ilícitas.
A ocorrência, que contou com o suporte estratégico da Delegacia de Narcóticos (Denarc), ocorreu durante a abordagem a um ônibus interestadual que fazia o trajeto entre o Rio de Janeiro e Fortaleza.
Jovem possuía mandado de prisão preventiva em aberto
O investigado, que já possui um histórico criminal por tortura e organização criminosa, era alvo de um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela Comarca de Monsenhor Tabosa. Ele foi autuado em flagrante e encaminhado a uma unidade especializada da Polícia Civil.