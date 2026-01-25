Idosa de 80 anos morre após ser atacada por cachorro dentro de casa, em Fortaleza
A vítima não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local.
Uma idosa de 80 anos morreu após ser atacada por um cachorro no bairro Vila Velha, em Fortaleza, neste domingo (25).
A mulher foi atacada dentro da própria casa. Ela não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social.
Não foi informado se o cachorro vivia com a idosa ou se entrou na residência.
Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) atenderam à ocorrência.
O caso será investigado pela 10ª Delegacia de Polícia Civil de Fortaleza.