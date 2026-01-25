Homem dormindo com arma de fogo e jovem que ostentou espingarda nas redes são alvos da PM no Ceará

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu, na tarde deste domingo (25), um homem de 24 anos por posse ilegal de arma de fogo no bairro Tiradentes, em Juazeiro do Norte.

A ação ocorreu durante motopatrulhamento, após a equipe receber uma denúncia anônima de que um indivíduo estaria dormindo na sala de casa com uma arma de fogo, mantendo portas e janelas abertas. Diante da informação, os agentes se deslocaram até o endereço indicado.

No local, a denúncia foi confirmada. Durante a abordagem, os militares encontraram uma espingarda calibre .12 carregada. O suspeito foi detido em flagrante e encaminhado com a arma apreendida.

Homem ostenta arma nas redes sociais e acaba preso

Já na tarde do sábado (24), a PM apreendeu outra arma de fogo e munições no bairro Betolândia, também em Juazeiro do Norte. A ocorrência teve início após a circulação de vídeos nas redes sociais em que um indivíduo aparece ostentando uma arma.

Legenda: Casos aconteceram na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. Foto: Divulgação / PMCE.

A equipe foi acionada por populares e se dirigiu à Rua José Teodoro do Nascimento. No local, o responsável pelo imóvel autorizou a entrada dos policiais. Durante buscas no quarto do filho, foram localizadas uma espingarda calibre .12 de fabricação caseira e duas munições do mesmo calibre, confirmando a denúncia.

O responsável pelo imóvel foi conduzido como testemunha, e o caso foi registrado como posse ilegal de arma de fogo.

Em ambos os casos, os materiais foram apreendidos e apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte.