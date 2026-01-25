Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mulher de 34 anos e jovem de 21 são mortos em Fortaleza

Uma base móvel da PM também foi atingida por disparos no bairro Aeroporto.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Imagem mostra a base móvel da PM do bairro Cajazeiras com um buraco de tiro no vidro e a parte interna com os estilhaços sob o banco do veículo.
Legenda: A Base Móvel da PM do bairro Cajazeiras foi atingida por disparos durante a fuga dos criminosos.
Foto: Vc Repórter

Três ações criminosas registradas na noite deste sábado (24), em Fortaleza, terminaram com uma mulher e um jovem de 21 anos mortos, além de uma viatura da Polícia avariada por tiros. Os casos ocorreram nos bairros Barroso, Cajazeiras e Aeroporto.

O primeiro ataque ocorreu na Rua Capitão Waldemar Paula Lima, no Barroso, onde predomina atualmente a facção criminosa de origem carioca Comando Vermelho (CV). Na ação criminosa um jovem teria morrido e outro ficado ferido.

Veja também

teaser image
Segurança

Advogada e outra mulher são presas por integrar quadrilha que comete extorsões no CE e no RN

teaser image
Segurança

Como liderança da Massa usava redes sociais para 'promover' facção no Ceará

A reportagem apurou com uma fonte da Polícia Militar, que as duas vítimas estavam perto do estacionamento de uma empresa de ônibus. O jovem morto foi identificado apenas como Mikael. Ele teria 21 anos.

O outro rapaz, mesmo baleado, ainda conseguiu correr, mas caiu no cruzamento da Avenida Capitão Hugo Bezerra com a Avenida Capitão Waldemar de Paula Lima. Ele foi levado para o hospital em estado grave.

Mulher baleada e morta

Pouco mais de uma hora depois, mais um tiroteio. Criminosos armados foram ao local conhecido como Barreirão, no bairro Cajazeiras, região dominada pela facção Massa/ Tudo Neutro (TDN). 

Ali, eles efetuaram vários disparos e atingiram uma mulher de 34 anos e um homem. A mulher, que não tinha antecedentes criminais, morreu e o homem foi levado para o hospital. 

A reportagem recebeu a informação que, durante a fuga, os criminosos atiraram contra uma base móvel da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que estava instalada na mesma região. Nenhum policial ficou ferido.

No entanto, por nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) destacou que o caso da viatura aconteceu no bairro Aeroporto e não nas Cajazeiras.

A Pasta não informou se há ligação entre os casos. Conforme a SSPDS, a mulher de 34 anos foi lesionada em uma via pública e morreu enquanto recebia atendimento em uma unidade hospitalar.

Segundo ainda a Secretaria, durante a ocorrência, outra pessoa, ainda não identificada formalmente, foi lesionada e encaminhada para um hospital. "Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local. O caso está a cargo da 7ª Delegacia do DHPP". 

Já sobre a ocorrência registrada no Barroso, a SSPDS  informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga um homicídio doloso e uma lesão corporal a bala. O caso será apurado pela 3ª Delegacia do DHPP. 

Denúncias

A SSPDS salientou ainda que população pode colaborar com as investigações repassando informações para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/. 

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3101-7465, do DHPP. O sigilo e o anonimato são garantidos. 

Assuntos Relacionados
Imagem mostra uma viatura da Polícia Militar do Ceará em rua de Fortaleza.
Segurança

Policial militar é baleado e tem arma roubada em Fortaleza

O crime ocorreu na Barra do Ceará, Zona Oeste da Capital. A pistola do PM foi recuperada.

Redação
Há 1 hora
Imagem mostra a base móvel da PM do bairro Cajazeiras com um buraco de tiro no vidro e a parte interna com os estilhaços sob o banco do veículo.
Segurança

Mulher de 34 anos e jovem de 21 são mortos em Fortaleza

Uma base móvel da PM também foi atingida por disparos no bairro Aeroporto.

Redação
Há 1 hora
A imagem de arquivo mostra uma foto antiga do major PM Ernane Castro, o major Castro, e ao lado uma foto recente do oficial.
Segurança

Major PM absolvido das acusações de liderar grupo de extermínio no CE volta à ativa na Corporação

Um novo julgamento do militar por um homicídio ocorrido em 2001 está pendente na Justiça.

Redação
25 de Janeiro de 2026
Com auxílio de cão farejador, Polícia Civil apreende crack e cocaína em bagagem no Ceará; veja vídeo
Segurança

Com auxílio de cão farejador, Polícia Civil apreende crack e cocaína em bagagem no Ceará; veja vídeo

Entorpecente estava em bagagem de jovem de 18 anos que viajava do Rio de Janeiro para Fortaleza.

Redação
24 de Janeiro de 2026
A imagem mostra vários tonéis azuis apreendidos em uma operação da Receita Federal e da Polícia Civil, em cima de um caminhão-reboque.
Segurança

Três toneladas de substância base para 'lança-perfume' são apreendidas no Ceará

O responsável pela carga foi preso em flagrante.

Redação
24 de Janeiro de 2026
Uma imagem de câmera de segurança, em cores preto e branco, mostra um acidente entre uma ambulância e uma moto.
Segurança

Ambulância avança sinal, colide com moto e causa morte de motociclista em Sobral

O Hospital responsável pelo veículo lamentou o caso.

Redação
24 de Janeiro de 2026
A imagem mostra a fachada da Controladoria Geral de Disciplina, na Praia de Iracema e uma viatura do órgão na frente.
Segurança

De granada em casa a venda de armas: policiais são investigados no Ceará

Um dos PMs foi preso em flagrante.

Emanoela Campelo de Melo
24 de Janeiro de 2026
As imagens mostram duas mulheres sendo presas e conduzidas por policiais civis, em locais diferentes.
Segurança

Advogada e outra mulher são presas por integrar quadrilha que comete extorsões no CE e no RN

Outro advogado foi alvo de mandado de busca e apreensão.

Redação
24 de Janeiro de 2026
A imagem mostra uma correria entre torcedores, em uma estrada, à noite, em Fortaleza.
Segurança

Torcedor é baleado na cabeça e preso em confronto entre torcidas organizadas em Fortaleza

A Polícia Militar disse que o torcedor estava armado.

Redação
23 de Janeiro de 2026
Vídeo: moradores do bairro José de Alencar denunciam agressão em abordagem da PM
Segurança

Vídeo: moradores do bairro José de Alencar denunciam agressão em abordagem da PM

A Polícia diz que foi necessário "emprego de equipamentos de menor potencial ofensivo, com o objetivo de restabelecer a ordem local".

Redação
23 de Janeiro de 2026
A imagem, de uma câmera de segurança, mostra um homem e duas mulheres praticando um furto de mochilas de uma loja.
Segurança

Furtos na região do Centro de Fortaleza crescem 24% em quatro anos

Em contrapartida, a SSPDS destacou que a região teve queda de roubos, no último ano.

Redação
23 de Janeiro de 2026
Imagem mostra cena de acidente em rodovia com uma caminhonete branca capotada no acostamento da CE-085, em Caucaia, com detritos espalhados e tráfego lento ao fundo.
Segurança

Pessoa morre em colisão frontal entre dois veículos em Caucaia

Outra vítima ficou ferida devido ao sinistro de trânsito.

Redação
23 de Janeiro de 2026
Idoso sendo conduzido à delegacia por policiais da Polícia Judiciária.
Segurança

Idoso é investigado por abusar de crianças em Juazeiro do Norte; suspeito era 'amigo da família'

O homem de 67 anos confessou os crimes.

Redação
23 de Janeiro de 2026
montagem, do lado esquerdo trecho de publicacao, direito trecho google maps.
Segurança

Como liderança da Massa usava redes sociais para 'promover' facção no Ceará

Um suspeito foi preso nesta semana.

Redação
23 de Janeiro de 2026
Montagem de duas fotos lado a lado mostrando o momento da prisão de um jovem pela Polícia Civil. Na imagem da esquerda, um jovem de bermuda azul, sem camisa e algemado com as mãos para trás, é conduzido por um policial em direção ao porta-malas aberto de uma viatura preta com a inscrição
Segurança

Homem é preso por promover postagens exaltando facção com atuação em Caucaia

Investigadores constataram que 'Chefinho' estimulava integrantes do grupo a enviar fotos e vídeos de conteúdo ilícito.

Redação
22 de Janeiro de 2026
homem embaçado andando em frente ao forum na calçada do clovis bevilaqua, em fortaleza.
Segurança

Ex-dirigente de transportes de Pacajus volta ao banco dos réus 11 anos após o crime

Em 2018, o acusado foi absolvido e solto. Após recurso ser aceito em instância superior, foi determinado um novo Júri.

Redação
22 de Janeiro de 2026
A foto mostra uma viatura da Polícia Militar do Ceará, nas cores preto e branco, estacionada.
Segurança

Como a Polícia chegou a uma quadrilha suspeita de roubar carros de luxo em Caucaia

Ministério Público denunciou dois homens por integrarem o grupo criminoso.

Messias Borges
22 de Janeiro de 2026
Suspeitos assaltam motociclista com 'voadora' em Sobral
Segurança

Suspeitos assaltam motociclista com 'voadora' em Sobral

O caso foi registrado por câmera de segurança.

Redação
21 de Janeiro de 2026
A imagem mostra diversos materiais apreendidos com criminosos, como um drone, celulares, relógios com aplicativos, drogas e outros equipamentos, em cima de uma mesa.
Segurança

Trio é preso por operar drone com celulares e drogas próximo a presídios no Ceará

O material ilícito seria destinado a detentos ligados a uma facção criminosa.

Messias Borges
21 de Janeiro de 2026
poste pichado sigla cv, comando vermelho, homem passando.
Segurança

Justiça do Ceará leva a julgamento trio acusado de matar suposto abusador de autista

O homicídio foi ordenado pelo 'Tribunal do Crime' do Comando Vermelho.

Redação
21 de Janeiro de 2026