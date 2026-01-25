Mulher de 34 anos e jovem de 21 são mortos em Fortaleza

Três ações criminosas registradas na noite deste sábado (24), em Fortaleza, terminaram com uma mulher e um jovem de 21 anos mortos, além de uma viatura da Polícia avariada por tiros. Os casos ocorreram nos bairros Barroso, Cajazeiras e Aeroporto.

O primeiro ataque ocorreu na Rua Capitão Waldemar Paula Lima, no Barroso, onde predomina atualmente a facção criminosa de origem carioca Comando Vermelho (CV). Na ação criminosa um jovem teria morrido e outro ficado ferido.

A reportagem apurou com uma fonte da Polícia Militar, que as duas vítimas estavam perto do estacionamento de uma empresa de ônibus. O jovem morto foi identificado apenas como Mikael. Ele teria 21 anos.

O outro rapaz, mesmo baleado, ainda conseguiu correr, mas caiu no cruzamento da Avenida Capitão Hugo Bezerra com a Avenida Capitão Waldemar de Paula Lima. Ele foi levado para o hospital em estado grave.

Mulher baleada e morta

Pouco mais de uma hora depois, mais um tiroteio. Criminosos armados foram ao local conhecido como Barreirão, no bairro Cajazeiras, região dominada pela facção Massa/ Tudo Neutro (TDN).

Ali, eles efetuaram vários disparos e atingiram uma mulher de 34 anos e um homem. A mulher, que não tinha antecedentes criminais, morreu e o homem foi levado para o hospital.

A reportagem recebeu a informação que, durante a fuga, os criminosos atiraram contra uma base móvel da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que estava instalada na mesma região. Nenhum policial ficou ferido.

No entanto, por nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) destacou que o caso da viatura aconteceu no bairro Aeroporto e não nas Cajazeiras.

A Pasta não informou se há ligação entre os casos. Conforme a SSPDS, a mulher de 34 anos foi lesionada em uma via pública e morreu enquanto recebia atendimento em uma unidade hospitalar.

Segundo ainda a Secretaria, durante a ocorrência, outra pessoa, ainda não identificada formalmente, foi lesionada e encaminhada para um hospital. "Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local. O caso está a cargo da 7ª Delegacia do DHPP".

Já sobre a ocorrência registrada no Barroso, a SSPDS informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga um homicídio doloso e uma lesão corporal a bala. O caso será apurado pela 3ª Delegacia do DHPP.

