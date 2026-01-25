Mulher de 34 anos e jovem de 21 são mortos em Fortaleza
Uma base móvel da PM também foi atingida por disparos no bairro Aeroporto.
Três ações criminosas registradas na noite deste sábado (24), em Fortaleza, terminaram com uma mulher e um jovem de 21 anos mortos, além de uma viatura da Polícia avariada por tiros. Os casos ocorreram nos bairros Barroso, Cajazeiras e Aeroporto.
O primeiro ataque ocorreu na Rua Capitão Waldemar Paula Lima, no Barroso, onde predomina atualmente a facção criminosa de origem carioca Comando Vermelho (CV). Na ação criminosa um jovem teria morrido e outro ficado ferido.
Veja também
A reportagem apurou com uma fonte da Polícia Militar, que as duas vítimas estavam perto do estacionamento de uma empresa de ônibus. O jovem morto foi identificado apenas como Mikael. Ele teria 21 anos.
O outro rapaz, mesmo baleado, ainda conseguiu correr, mas caiu no cruzamento da Avenida Capitão Hugo Bezerra com a Avenida Capitão Waldemar de Paula Lima. Ele foi levado para o hospital em estado grave.
Mulher baleada e morta
Pouco mais de uma hora depois, mais um tiroteio. Criminosos armados foram ao local conhecido como Barreirão, no bairro Cajazeiras, região dominada pela facção Massa/ Tudo Neutro (TDN).
Ali, eles efetuaram vários disparos e atingiram uma mulher de 34 anos e um homem. A mulher, que não tinha antecedentes criminais, morreu e o homem foi levado para o hospital.
A reportagem recebeu a informação que, durante a fuga, os criminosos atiraram contra uma base móvel da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que estava instalada na mesma região. Nenhum policial ficou ferido.
No entanto, por nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) destacou que o caso da viatura aconteceu no bairro Aeroporto e não nas Cajazeiras.
A Pasta não informou se há ligação entre os casos. Conforme a SSPDS, a mulher de 34 anos foi lesionada em uma via pública e morreu enquanto recebia atendimento em uma unidade hospitalar.
Segundo ainda a Secretaria, durante a ocorrência, outra pessoa, ainda não identificada formalmente, foi lesionada e encaminhada para um hospital. "Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local. O caso está a cargo da 7ª Delegacia do DHPP".
Já sobre a ocorrência registrada no Barroso, a SSPDS informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga um homicídio doloso e uma lesão corporal a bala. O caso será apurado pela 3ª Delegacia do DHPP.
Denúncias
A SSPDS salientou ainda que população pode colaborar com as investigações repassando informações para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.
As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3101-7465, do DHPP. O sigilo e o anonimato são garantidos.