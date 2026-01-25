Idosa de férias em Fortaleza é atropelada por ciclista no calçadão da Beira-Mar

Uma idosa de 74 anos foi atropelada por um ciclista no calçadão da Beira-Mar de Fortaleza, na manhã deste domingo (25). A vítima foi encaminhada a um hospital da Capital. O caso está repercutindo nas redes sociais. O ciclista teria saído do local sem prestar socorro.

Familiares da idosa relataram que ela é natural de Salvador (BA) e está de férias em Fortaleza. Ela está sendo acompanhada no hospital Instituto Doutor José Frota (IJF).

Uma sobrinha da vítima, que estava ao lado da idosa no momento do acidente, afirmou que os ciclistas estavam andando irregularmente na calçada destinada aos pedestres. A vítima estava caminhando na orla com familiares.

"Uma meninada muito rápida, (passou) cortando as pessoas, porque o calçadão estava bem movimentado. Quando passou o primeiro a gente até falou: 'para que essa velocidade'. Logo depois, o segundo 'pegou minha tia' de frente. No primeiro momento foi bem tenso, porque ela entrou em choque e não respondia, não reagia", contou uma das sobrinhas da vítima, a maratonista Andrea Sales, em seu perfil no Instagram.

A idosa teve lapsos de memória e se queixou de dores em diversas partes do corpo até ser atendida. Segundo a familiar, eles tentaram que o ciclista permanecesse no local, mas diversos transeuntes pressionaram para que ele fosse 'liberado'.

A Polícia Militar informou, em nota, que foi acionada por populares para atender a ocorrência. O ciclista já havia se evadido quando a equipe policial chegou.

A vítima foi atendida primeiramente pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Bike. Logo em seguida, a ambulância Samu a encaminhou ao hospital.

Idosa segue internada

A vítima, identificada como Maria do Socorro de Almeida, tem 74 anos e deve permanecer internada por pelo menos mais 48h para acompanhamento neurológico.

“Ela não teve nenhuma fratura, mas teve uma lesão na cabeça. Ela caiu no chão, tem um hematoma atrás da cabeça e outra lesão na têmpora. Hoje não é cirúrgico, mas precisa acompanhar”, disse uma familiar nas redes sociais.

O secretário da Região 2, que abrange a Beira-Mar, Márcio Martins, afirmou que as forças de segurança devem investigar o caso.

“Fiz contato com o Coronel Márcio, comandante de segurança pública, para que possamos identificar através do videomonitoramento da Beira Mar quem seria esse ciclista”, disse.

Segundo o secretário, a gestão deve intensificar a fiscalização sobre o uso indevido de vias no calçadão da orla de Fortaleza.