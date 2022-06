Jornalista cearense Sandra Chaves morre aos 59 anos, vítima de câncer

A jornalista cearense Sandra Chaves morreu nesta segunda-feira (27) vítima de complicações decorrentes de um câncer. A comunicadora tinha 59 anos e estava a menos de um mês de completar 60, em julho.

O falecimento foi comunicado pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Ceará (Sindjorce), ao qual Sandra era associada.

"Prestes a completar 60 anos, no dia 19 de julho, era a associada número 672 do Sindjorce. Muito elogiada pela qualidade de suas conduções nas bancadas da televisão", escreveu a entidade.

Sandra Chaves teve passagens pela TV Verdes Mares, TV Manchete, TV Jangadeiro e também Rádio e TV Assembleia.

“A jornalista Sandra Chaves foi um dos grandes nomes do jornalismo de TV do Ceará. Competente e muito querida entre os colegas, nos deixa muito precocemente. Em nome do nosso sindicato, envio abraço fraterno aos familiares e amigos da jornalista. Que fiquem as boas lembranças e aprendizados de sua passagem terrena. Ela brilha agora na eternidade”, lamentou o jornalista Rafael Mesquita, presidente do Sindjorce.