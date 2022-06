Incêndio de grandes proporções atinge prédio da Prefeitura na avenida Francisco Sá, em Fortaleza

Um incêndio foi registrado na tarde desta segunda-feira (27) em um depósito do Distrito de Educação 1, na avenida Francisco Sá, na Barra do Ceará. O prédio é vinculado à Prefeitura de Fortaleza.

Havia funcionários no equipamento, mas ninguém ficou ferido. Eles estavam fazendo a manutenção das ferragens da coberta do galpão que desabou no início do incêndio.

Os colaboradores ainda tentaram conter as chamas, mas foram evacuados do local por militares do Corpo de Bombeiros.

O órgão informou que o fogo já está controlado.

Vídeos compartilhados por aplicativo de mensagens instantâneas mostram a cortina de fumaça subindo do equipamento público. Numa das imagens é possível ver um caminhão do Corpo de Bombeiros do Ceará.