Ironman Fortaleza 2023: veja os desvios no trânsito para o evento

Neste domingo (19), acontece a 8ª edição do Ironman 2023 em Fortaleza. Para a realização do evento, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) farão intervenções no trânsito e de transporte.

A prova terá início a partir das 5h30 na avenida Beira Mar. Os kits poderão ser retirados até às 13h do sábado (18), na véspera da prova.

O circuito terá 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21.1 km de corrida. Serão disponibilizados 170 agentes e operadores de trânsito para garantir a segurança dos triatletas durante a prova.

Bloqueios no trânsito

As operações de trânsito terão início a partir de meia-noite, do sábado para o domingo. A previsão é que os bloqueios terminem até as 12h do domingo, com exceção das interdições da Av. Rui Barbosa, que devem ser liberadas até às 16h.

Confira a seguir quais trechos serão bloqueados.

A partir de 0h

Serão bloqueados:

Rua Adolfo Caminha, entre as avenidas Alberto Nepomuceno e Leste-Oeste;

Estacionamento da avenida Pessoa Anta.

Às 4 da manhã

Será bloqueada:

Av. Historiador Raimundo Girão com Av. Rui Barbosa;

A partir de 5h

Serão interditados trechos da:

Av. Historiador Raimundo Girão, entre as avenidas Rui Barbosa e Almirante Barroso;

Av. Almirante Barroso, entre Av. Historiador Raimundo Girão e Av. Alberto Nepomuceno;

Rua Adolfo Caminha, entre Av. Alberto Nepomuceno e Av. Leste-Oeste, assim como das vias que possibilitam o acesso a este local, a partir da Av. Monsenhor Tabosa;

Av. Leste-Oeste será interditada provisoriamente a partir da Rua Jacinto Matos, no sentido Centro-Caucaia;

Centro

Também serão feitas interdições nos seguintes trechos do Centro da cidade:

Rua Gal. Sampaio com Rua Dr. João Moreira

Rua Gal. Sampaio com Rua Senador Jaguaribe.

Opções de Desvio

Confira a seguir quais são as opções de desvio indicadas pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) de acordo com o destino desejado.

Mucuripe/Centro e Centro/Mucuripe

Para quem precisar de locomover no sentido Mucuripe/Centro, a opção de desvio é dobrar à esquerda na Rui Barbosa e à direita na Rua Deputado Moreira da Rocha. No sentido Centro/Mucuripe, a alternativa é utilizar a Av. Monsenhor Tabosa.

Av. Leste-Oeste

Devido o bloqueio, motorista que quiser trafegar pela Av. Leste-Oeste em direção à Ponte da Barra do Ceará deverá dobrar à esquerda na Rua Jacinto Matos, à direita na Av. Francisco Sá e à direita novamente na Av. Radialista José Lima Verde. Em seguida, o motorista deverá seguir pela alça do viaduto que dá acesso a Av. Leste-Oeste, chegando na Av. Ulisses Guimarães.

No trecho da Rua Jacinto Matos até a Ponte da Barra do Ceará, não será possível realizar retornos ou cruzar a via. Já no sentido contrário (Caucaia/Centro), apenas uma faixa será interditada para circulação dos ciclistas da competição.

Centro

Os motoristas que estiverem no Centro e quiserem acessar a Av. Leste-Oeste, deverão utilizar a Av. Dom Manuel.

Av. Beira-mar

Não está previsto bloqueio na Av. Beira-Mar, pois os competidores deverão utilizar a ciclovia.

Desvios nas linhas de ônibus

Algumas linhas de ônibus da Etufor sofrerão desvios. Confira a seguir:

Linhas 051, 130 e 711

As linhas 051, 130 e 711 terão desvio da Rua Adolfo Caminha e da Rua Jacinto Matos com a Av. Pres. Castelo Branco.

Quando os ônibus trafegarem na Av. Pessoa Anta no sentido Leste/Oeste, seguirão a seguinte rota: Av. Pessoa Anta, Av. Alberto Nepomuceno, Rua Dr. João Moreira, Rua 24 de Maio, Rua Castro e Silva, Av. Imperador, Rua Guilherme Rocha, Av. Francisco Sá, Av. Cel. Carvalho e seguirão o itinerário vigente.

Linha 106

Os ônibus da linha 106, quando trafegarem no sentido de volta, desviarão pela Rua 24 de Maio, Rua Castro e Silva, Av. Imperador, Rua Guilherme Rocha, Av. Francisco Sá e seguirão o itinerário vigente.

Linha 101

A linha 101, quando trafegar no sentido volta, realizará a seguinte rota: Rua Guilherme Rocha, Av. Francisco Sá, Av. Cel. Carvalho e seguirá o itinerário vigente.

Linha 130

A linha 130, no sentido volta, realizará o caminho: Av. José Lima Verde, Av. Pres. Castelo Branco e seguirá itinerário vigente.

Linha 102

Os ônibus da linha 102 farão o trajeto: Av. Dr. Theberge com Av. Pres. Castelo Branco, Av. Pres. Castelo Branco e seguirá o itinerário vigente. Já no sentido volta, seguirá o caminho: Av. Francisco Sá, Av. Dr. Theberge, Av. Dr. Theberge com Av. Pres. Castelo Branco.

Linha 110

A linha 110, no sentido ida, sofrerá a seguinte alteração: Av. Pasteur, Av. Pres. Castelo Branco, Alça Viaduto do Rio Ceará, Av. José Lima Verde, Av. 20 de Janeiro, Rua Vila Velha, Av. Pres. Castelo Branco, Av. Pasteur e seguirá itinerário vigente.

No sentido volta, o caminho a ser feito será: Av. Francisco Sá, Av. Cel. Carvalho, Av. José Lima Verde, Av. Costa Oeste e ponto final de linha.

Linha 754

A linha 754, no sentido ida, fará o trajeto: Av. Francisco Sá, Av. Cel. Carvalho, Av. José Lima Verde, Av. Costa Oeste, Av. Sen. Robert Kennedy, Rua Salema e seguirá o itinerário vigente. No sentido volta, o caminha a ser feito será: Rua Jangada, Av. Pres. Castelo Branco, Alça Viaduto do Rio Ceará, Av. José Lima Verde, Av. 20 de Janeiro, Rua Vila Velha, Av. Pres. Castelo Branco e seguirá itinerário vigente.

Linha 706

A linha 706, quando trafegar no sentido Ida, fará o trajeto: Av. Dr. Theberge, Av. Francisco Sá, Av. Cel. Carvalho e seguirá itinerário vigente. No sentido volta, o caminho a ser feito será: Av. José Lima Verde, Av. Pres. Castelo Branco, Av. Dr. Theberge e seguirá o itinerário vigente.

Linha 070

A linha 070, quando trafegar no sentido volta, seguirá o caminho: Av. Sen. Robert Kennedy, Rua Estevão Campos, Av. José Lima Verde, Av. Cel. Carvalho e seguirá o itinerário vigente.