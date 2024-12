Iracema registra chuva com vento intenso e granizo e surpreende moradores: 'Nunca vi isso'

Iracema registrou chuva com ventos intensos e granizo, na noite dessa quarta-feira (4). O fenômeno incomum na cidade da região do Vale do Jaguaribe surpreendeu os moradores, que compartilharam os registros do evento meteorológico nas redes sociais.

Em imagens publicadas, é possível observar pequenas pedras de gelo caindo com o temporal (assista aos registros abaixo). A localidade é uma das presentes na lista de cidades do Estado sob alerta de perigo potencial para temporal, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quinta-feira (5).

Veja imagens da chuva com granizo

Segundo o morador Reggis Chaplin, nos seus 35 anos de vida essa foi a primeira vez que presenciou o fenômeno no Município. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) detalha que, apesar de não ser considerado raro, a chuva com granizo no Ceará é um evento pontual.

"Às 17h45 começou uma chuva muito intensa, com muito raio, muito vento, aí deu uma trégua por volta de 18h35 a 18h40, aí depois começou de novo. No momento eu estava até na novena, no meio da celebração, foi a hora que choveu o granizo. [...] O granizo foi registrado por pouco tempo, em volta de uns 10 minutos", relatou o radialista.

O profissional relata que apesar da precipitação com gelo e vento ter sido intensa, durou pouco tempo e não causou danos.

"Não houve estragos. O que aconteceu mais foi por conta da ventania, que acabou entrando água em algumas casas. E a questão também é que ontem tinham eventos, por exemplo, ABC, que também quase que não acontece, então alguns eventos desse tipo [foram influenciados pelo fenômeno], mas o granizo não. Foi muito leve", detalha.

Segundo o aviso do Inmet, Iracema e outros 175 municípios do Ceará estão sob alerta de perigo potencial de chuvas intensas até sexta-feira (6). O órgão detalha que nessas localidades é esperado chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h). Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.