TRE-CE

PontoPoder

Com 9 prefeitos na mira, TRE-CE adia julgamentos envolvendo gestores municipais; saiba quais

Sessão desta terça (5) tinha uma pauta cheia, com 25 processos sob análise; contudo, maioria acabou sem definição

Luana Barros 05 de Agosto de 2025
O crime de assédio sexual é investigado pela Polícia Civil do Ceará, após pedido do Ministério Público

Segurança

Professor é investigado por assédio sexual cometido contra aluna adolescente pelas redes sociais, no Interior do Ceará

A Seduc informou que afastou o profissional da escola em que a vítima estuda. Uma sindicância foi aberta pela Secretaria para apurar a denúncia contra o professor, em âmbito administrativo

Redação 05 de Janeiro de 2025
Granizo em Iracema. Iracema registra chuva com vento intenso e granizo e surpreende moradores; Nunca vi isso

Ceará

Iracema registra chuva com vento intenso e granizo e surpreende moradores: 'Nunca vi isso'

Nas redes sociais, residentes compartilharam imagens das pequenas pedras de gelo que caíram das nuvens

Carol Melo 05 de Dezembro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Iracema?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Iracema?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Cantor enviou foto ao Diário do Nordeste dando sinal de positivo após saída de hospital

É Hit

Junior Vianna recebe alta médica após duas semanas internado em Fortaleza

Cearense segue tratamento com medicações em casa

João Lima Neto 22 de Dezembro de 2023
Cantor aguarda resultados de exames

Opinião

Junior Vianna é hospitalizado em Fortaleza após se sentir mal antes de gravação de DVD

Forrozeiro teve febre e fraqueza no corpo antes de cancelar produção audiovisual

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 11 de Dezembro de 2023
Polícia Militar foi acionada para a ocorrência na noite da última sexta-feira (8)

Segurança

Homem é morto a tiros e outra pessoa fica ferida em festa no Interior do Ceará

A Polícia Civil do Ceará investiga a ação criminosa

Redação 09 de Dezembro de 2023
polícia civil prende líder religioso suspeito de estupros no interior do ceará

Segurança

Líder religioso suspeito de cometer estupros por 'questões espirituais' é preso no interior do Ceará

Ele e outro homem são investigados por praticarem, pelo menos, sete crimes de estupro e estupro de vulnerável em Iracema, cidade do Vale do Jaguaribe

Redação 30 de Julho de 2021
Filho de agricultor e empregada doméstica, jovem de Iracema é aprovado em Medicina na UFC

Região

Filho de agricultor e empregada doméstica de Iracema é aprovado em Medicina na UFC

Portador de esclerose múltipla, o adolescente se prepara para entrar em uma nova etapa da vida

Redação 04 de Maio de 2021
