Homem é morto a tiros e outra pessoa fica ferida em festa no Interior do Ceará

Um homem de 44 anos foi assassinado a tiros e outra pessoa ficou ferida, em uma festa no Município de Iracema, no Interior do Ceará, na noite da última sexta-feira (8). A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga a ação criminosa.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou, em nota, que "a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para atender a uma ocorrência de homicídio registrado nessa sexta-feira (8), na cidade de Iracema. Durante a ocorrência, outra pessoa também foi lesionada e socorrida".

O tiroteio aconteceu em uma fazenda, na zona rural do Município, onde aconteciam uma vaquejada e apresentações musicais. A identidade da vítima e da pessoa ferida não foram divulgadas pela SSPDS.

Veja também

Investigações do crime

"A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve no local. As investigações ficarão a cargo da Delegacia Municipal de Iracema, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Diligências são realizadas no intuito de identificar a autoria do crime", informou a SSPDS.

A Pasta ressaltou que testemunhas do crime podem contribuir com as investigações, repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria , ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações podem ser repassadas ainda para o telefone (88) 3428-5020, da Delegacia Municipal de Iracema. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Polícia.