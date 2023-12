Terceiro preso que fugiu de viatura após ser condenado por chacina é recapturado no Ceará

As forças de segurança recapturaram nesta sexta-feira (8) o terceiro preso que fugiu de uma viatura após ser condenado por participação em chacina no Ceará. Mateus Fernandes dos Santos Souza, conhecido como Gato a Jato, foi localizado no município cearense de Choró, no Sertão Central.

A recaptura foi confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). Mateus fugiu de uma viatura do sistema prisional em 25 de novembro de 2022, ao sair do Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, depois de ter recebido uma condenação de 66 anos de reclusão.

A ação desta sexta foi conduzida por policiais penais da Coordenadoria de Inteligência da SAP e pelo Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE).

Os outros dois condenados que também fugiram, Izaías Maciel da Costa, o "Mucuim", e Francisco Fábio Aragão da Silva, o "Pão", já haviam sido recapturados em operações anteriore. O trio foi condenado por participação na Chacina de Quixeramobim, ocorrida em 2018.

Grade de viatura foi quebrada

A fuga ocorreu na noite do dia 25 de novembro de 2022, e os policias penais que transportavam os condenados só perceberam quando chegaram ao Complexo Penitenciário em Itaitinga, na Grande Fortaleza.

Os agentes informaram que o trio quebrou a grade da viatura (conhecida como "corró") e pulou do veículo em movimento.

À época, a SAP abriu uma investigação interna e encaminhou o caso à Delegacia de Assuntos Internos (DAI), pois havia suspeita de facilitação da fuga por parte dos servidores.

Chacina de Quixeramobim

O trio foi condenado por 4 homicídios, uma tentativa de homicídio e pelo crime de organização criminosa. O crime teria sido motivado por disputas entre facções rivais pelo controle do tráfico de drogas.

A Chacina ocorreu no Assentamento Irmã Tereza, no bairro Conjunto Esperança, em Quixeramobim, no dia 28 de junho de 2018. Foram assassinados Francisco Neto Lopes de Sousa, Débora Mayra do Nascimento de Sousa, Antônio Daniela Alves Pereira e Antônia Heyla Ferreira de Oliveira.

A ação criminosa teve outra vítima, um homem que foi baleado, mas foi socorrido pela população até uma unidade de saúde e sobreviveu.