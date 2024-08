Inovações no setor de transporte público influenciam no combate à poluição

Celebrado nesta quarta-feira, 14 de agosto, o Dia do Combate à Poluição busca conscientizar sobre a urgência de adotar medidas eficazes para reduzir os impactos ambientais causados pela poluição. Nesse cenário, a inovação no transporte coletivo se revela uma ferramenta importante para promover um ambiente mais saudável e sustentável.

Em Fortaleza e na Região Metropolitana, o transporte coletivo assume um papel fundamental nesse contexto. A frota de ônibus, na maioria, já se adapta aos avançados padrões de emissão Euro 5 e Euro 6. Estes motores são projetados para minimizar a poluição e melhorar a qualidade do ar, refletindo um compromisso com a sustentabilidade ambiental.

Desde janeiro de 2023, as normas Euro 6, parte da oitava fase do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve), entraram em vigor no Brasil. Estas normas visam reduzir significativamente as emissões de poluentes nocivos, como dióxido de nitrogênio (NOx) e monóxido de carbono (CO). Com o uso de tecnologias como catalisadores modernos, sistemas eficientes de injeção de combustível e recirculação de gases de escape, os motores Euro 6 representam um avanço em relação às normas anteriores.

Na Grande Fortaleza, aproximadamente 92,5% da frota associada ao Sindiônibus já está consoante aos padrões mais atualizados. Atualmente, são 1.522 veículos que atendem a esses critérios, refletindo o esforço contínuo para reduzir os impactos ambientais negativos e promover um transporte mais limpo e eficiente.

“Quem anda de ônibus faz uso coletivo de recursos, uma forma inteligente e muito eficiente de ser ambientalmente sustentável. Esse uso coletivo, aliado à excelente qualificação da nossa frota de baixíssimas emissões, predominantemente Euro 5 e agora avançando para o Euro 6, traz extraordinários benefícios para a Grande Fortaleza, enchendo-nos de orgulho e esperança em um futuro cada vez mais limpo”, destaca Dimas Barreira, presidente executivo do Sindiônibus.

Um único ônibus pode retirar até 40 carros das ruas em uma única viagem, resultando em uma redução significativa de emissões de CO2. Segundo a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), carros particulares podem poluir até oito vezes mais do que ônibus, já o transporte coletivo promove a socialização e garante um acesso igualitário aos deslocamentos para os cidadãos.