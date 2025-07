Incêndio atinge um dos guindastes do Complexo do Pecém neste domingo (27); veja vídeo

Um incêndio atingiu o Complexo do Pecém na manhã deste domingo (27). O fogo alcançou um dos guindastes do tipo MHC no Porto do Pecém. Em vídeo gravado no local, é possível ver mais detalhes sobre o ocorrido.

As chamas se alastraram rapidamente, e densas chamas negras tomaram a área. Em determinado momento da gravação, uma das estruturas se rompe. "Vai cair, tá despencando", diz a pessoa responsável pelo vídeo.

Em nota, o Complexo informou que o operador integrante do setor foi resgatado de imediato e o fogo foi controlado rapidamente pela brigada de incêndio do Porto e pelo Corpo de Bombeiros.

Não houve vítimas nem danos ambientais, apenas prejuízos materiais.

Abaixo, leia a nota completa:

"O Complexo do Pecém informa que houve um princípio de incêndio na manhã deste domingo (27) em um dos guindastes do tipo MHC no Porto do Pecém. O operador foi resgatado de imediato e o fogo foi controlado rapidamente pela brigada de incêndio do Porto e pelo Corpo de Bombeiros. Não houve vítimas nem danos ambientais, apenas danos materiais".