Incêndio atinge prédio residencial no bairro Cocó, em Fortaleza

Um incêndio atinge um prédio residencial no bairro Cocó, em Fortaleza, na tarde desta quarta-feira (22). O Corpo de Bombeiros já se encontra no local com apoio de uma escada, um caminhão-pipa e outra viatura de combate às chamas.

O edifício fica na rua Andrade Furtado. Conforme o Sistema Verdes Mares apurou no local, o prédio tem 22 andares. A ocorrência seria no 21º andar, segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

A guarnição do quartel localizado no bairro Mucuripe foi acionada. Os agentes de segurança estão solicitando que os moradores evacuem o local.

Ainda não se sabe a causa do incêndio ou se há pessoas presas no local. Moradores de prédios vizinhos estão auxiliando os que vivem no prédio afetado, com água e também dando abrigo a animais.

Veja imagens:

Legenda: O Corpo de Bombeiros atua no local Foto: Darley Melo

Legenda: O prédio tem 22 andares Foto: Reprodução