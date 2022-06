'Eu pensei que ia morrer ali dentro', diz diarista resgatada de incêndio em prédio em Fortaleza

A diarista Marinete Paulino e a família para a qual trabalha passaram por momentos de sufoco na tarde desta quarta-feira (22) quando um residencial no bairro Cocó, em Fortaleza, foi atingido por um incêndio. O grupo estava em casa no momento da ocorrência, na porta ao lado do apartamento que pegou fogo no 22º andar.

Eles foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros em meio a muita fumaça. "Eu pensei que ia morrer ali dentro", desabafou a funcionária que trabalha há 18 anos na casa da família. Os agentes de segurança tiveram de arrombar a porta.

O incêndio ocorreu no 22º andar do prédio, que tem 24. O edifício, que foi evacuado, fica na rua Andrade Furtado. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado à ocorrência e permanece no local.

O susto começou, segundo Marinete, quando ouviu uma das meninas que moram na casa pedindo socorro. "Na terceira vez [que ouvi me chamarem], eu abri minha porta e já estava tudo fechado de fumaça, corri para o apartamento e fechamos tudo. A fumaça entrou, mas a gente conseguiu respirar um pouco quando eu abri as janelas", relata.

Momentos de desespero

Eles até tentaram descer, mas o corredor do andar estava tomado por fumaça. "Um desespero medonho, eu nunca passei por isso. As meninas estavam apavoradas e eu também. A gente se salvou graças a Deus. Me peguei com 'tudo que foi de santo'", comenta.

No momento do incêndio, estavam Marinete, o patrão e as duas filhas dele no apartamento. Ainda não se sabem as causas do incidente.

Moradores de prédios vizinhos estão auxiliando os que vivem no prédio afetado, com água e também dando abrigo a animais.

Perícia

De acordo com o coronel Ronaldo Roque, comandante geral do CBMCE, não havia moradores no apartamento no momento do incêndio. Somente a perícia poderá desvendar as causas.

Nenhuma pessoa ficou ferida e o fogo se concentrou somente no foco. Segundo o coronel, os danos foram apenas materiais, em móveis e eletrodomésticos.

No total, foram utilizadas quatro equipes de combate, uma escada mecânica, duas viaturas de salvamento e duas de resgate. O gestor dos bombeiros pontuou que o prédio possuía boas condições preventivas.

"Daqui de baixo mesmo acionamos nossas bombas de água por meio do sistema de canalização preventiva. O prédio tinha seus preventivos. Daí a importância de se manter os preventivos em boas condições", comenta.

Os moradores evacuados devem voltar às suas casas ainda nesta quarta, segundo o coronel Roque. Após o rescaldo, o síndico deve ser acionado para iniciar os procedimentos.