Incêndio atinge prédio da Assembleia Legislativa do Ceará e deixa feridos

Um incêndio atinge o prédio da Assembleia Legislativa do Ceará, no início da tarde desta quinta-feira (20), no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. Informações preliminares indicam haver pelo menos duas pessoas feridas. O prédio foi evacuado.

Ao Diário do Nordeste, o Corpo de Bombeiros detalhou que foi acionado para a ocorrência por volta das 12h, e enviou cinco guarnições para o local.

Duas viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estão no endereço e prestam assistência aos feridos. Até às 12h41, duas vítimas foram retiradas do prédio. Não há detalhes sobre o estado de saúde delas.

Informações apuradas no local, e que ainda não foram confirmadas pelas autoridades, indicam que o fogo teria iniciado em uma cantina da Assembleia. Testemunhas relataram que não estaria tendo sessão plenária no momento do incêndio.

Presente no Palácio da Abolição para acompanhar evento com o presidente Lula (PT), o vice-presidente da Casa Legislativa, deputado Fernando Santana (PT), deixou o local para acompanhar de perto o combate às chamas. Ao Diário do Nordeste, ele disse que algumas pessoas inalaram fumaça e passaram mal.

Ainda tem umas chamas com uma situação grave, mas não sabemos ainda, precisamos entender o que foi que aconteceu. Então tô indo para lá para prestar solidariedade a quem tá precisando, dar todo atendimento e entender o que foi que aconteceu. Muita gente passou mal na hora, até assustada com o episódio. Algumas pessoas que inalaram fumaça, mas até então, controlado." Fernando Santana Vice-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará

A Alece foi procurada e informou que os bombeiros estão mobilizados para conter o incêndio. Quando mais detalhes forem repassados, esta matéria será atualizada.

Parlamentares comentam incêndio

Em transmissão ao vivo nas redes sociais, o deputado Carmelo Neto (PL) relatou que o teto do plenário desabou. Na ocasião, o político mostrou a fumaça dentro do prédio da Casa Legislativa e funcionários deixando o local.

O parlamentar Renato Roseno (Psol) confirmou, em publicação na internet, o local foi atingido pelo fogo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram chamas e fumaça saindo da Alece.