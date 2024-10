Incêndio atinge Hospital Municipal de Maranguape e pacientes são colocados em macas do lado de fora

Um incêndio no Hospital Municipal Dr. Argeu Braga Herbster, em Maranguape (CE), fez com que pacientes fossem retirados do interior da unidade hospitalar e deslocados para a entrada do prédio por medida de segurança, na manhã desta terça-feira (8).

Imagens recebidas pelo Diário do Nordeste mostram fumaça na unidade hospitalar. Conforme informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas ao local para atender a ocorrência por volta de 10h.

Veja movimentação em hospital:

Inicialmente, a informação era que o foco do incêndio seria em uma sala do centro cirúrgico. Além dos pacientes em macas, funcionários e familiares também estão do lado de fora da unidade hospitalar.

Em nota, a prefeitura de Maranguape lamentou o ocorrido. O município informou ainda que o fogo teria iniciado na sala de repouso destinado aos profissionais da enfermagem.

Veja nota completa do hospital:

"Hoje, infelizmente, registramos um princípio de incêndio nas dependências do Hospital Municipal Dr Argeu Braga Herbster. O princípio foi identificado na sala de repouso, setor destinado a enfermeiros e que fica isolado do setor destinado aos pacientes.

Por precaução, alguns pacientes foram retirados das enfermarias mais próximas. E alguns deles, enviados para UPA. Apesar do susto, tudo já foi devidamente resolvido. As investigações sobre a origem da situação seriam devidamente apuradas pelo Corpo de Bombeiros".