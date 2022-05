Incêndio atinge Câmara de Sobral e destrói completamente teto e parte do prédio

A Câmara Municipal de Sobral foi atingida por um incêndio neste domingo (15). Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos três pavimentos do prédio foi completamente destruído pelo fogo, incluindo o telhado, que desabou.

A equipe de resgate chegou ao local por volta das 12h e demorou cerca de três horas para controlar as chamas. Às 17h continuava atuando no processo de rescaldo. Conforme detalhou a corporação, o terceiro piso foi completamente consumido no incidente. Devido aos danos, o teto da estrutura ruiu.

Legenda: O telhado da estrutura desabou devido às chamas Foto: divulgação/CBMCE

No imóvel, operam diversos setores da Casa legislativa, como administrativo, gestão de recursos humanos do órgão, licitação, procuradoria, além dos gabinetes dos vereadores e da presidência, este último foi consumido pelo fogo.

"O pavimento da presidência foi completamente destruído. Conseguimos isolar o primeiro e o segundo pavimento, [onde ficam a] recepção e os gabinetes dos demais vereadores. Esses foram preservados", detalha o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Rodrigo Moraes.

Uma perícia para identificar a causa do incêndio deve ser realizada pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) no local.

Parte da Câmara será transferida para anexo

Segundo o diretor geral da Câmara de Sobral, Júnior Fialho, devido aos estragos o departamento de administração será transferido para o Plenário, prédio anexo à instituição onde ocorrem as sessões parlamentares.

Ainda conforme o gestor, a direção do órgão deve se reunir nesta noite para decidir como o incêndio afetará o funcionamento da Casa legislativa ao longo dos próximos dias.

