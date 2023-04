Incêndio atinge UPA em Juazeiro do Norte; vídeo mostra correria e gritos

Um incêndio de grandes proporções foi registrado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Limoeiro, em Juazeiro do Norte, na tarde deste domingo (9).

A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE). No entanto, a ocorrência ainda está em andamento.

"Segundo as equipes no local, o incêndio está controlado e não chegou a atingir o interior da UPA, mas um anexo que servia como local de armazenamento de materiais", repassou a assessoria de comunicação da corporação.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver muita fumaça preta sobre o local. As imagens também mostram correria de profissionais uniformizados, e gritos são ouvidos ao fundo.

Legenda: Fogo começou em anexo que funcionava como depósito Foto: Patrícia Silva/SVM

Remoção de pacientes

Até o momento, não há registro de feridos, mas a apuração ainda está ocorrendo pelo Governo do Estado, diz a Casa Civil. Na unidade, há equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu para ajudar na remoção dos pacientes e nos atendimentos necessários.

Legenda: Ambulâncias dão suporte a pacientes no local Foto: Patrícia Silva/SVM

O Diário do Nordeste procurou a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), que informou estar elaborando uma nota conjunta. A UPA Limoeiro foi inaugurada em maio de 2014, após investimento conjunto do Governo do Estado e do Ministério da Saúde.

Mais informações em instantes.