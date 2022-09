IFCE oferta curso online gratuito de revisão para candidatos ao Enem 2022

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), por meio do Centro de Referência em Educação a Distância, oferta um curso de revisão online direcionado a candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Gratuito, feito em parceria com o campus de Tabuleiro do Norte do IFCE, o curso tem início no dia 19 deste mês. As inscrições vão até o dia 14, no site do Instituto.

Serão 200 horas-aula de revisão intensiva dos temas e das estratégias de escrita mais relevantes para o Enem.

Os participantes terão acesso a provas, videoaulas, questões comentadas, exercícios e simulados. O objetivo, segundo a professora Ritacy Azevedo, que coordena o projeto, é preparar os estudantes — que podem ser de todo o País — para a prova com professores do Instituto, que têm "vasta experiência em ensino para o Enem", além de pesquisas de mestrado, doutorado e pós-doutorado em diferentes áreas.

Revisão online

Os participantes poderão acessar o curso pela plataforma Google Classroom. No entanto, a proposta é disponibilizar o conteúdo, inclusive, com tradução em Libras, também, no YouTube.

"Mais do que desenvolver conhecimentos e competências, o projeto visa a fortalecer a autoconfiança dos estudantes nesse momento decisivo de suas vidas", ressalta o diretor do Centro de Referência em Educação a Distância, Igor Paim.