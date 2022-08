Imparh abre inscrições para cursos de idiomas, produção textual e escrita criativa

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) abriu inscrições para quatro cursos especiais, que podem ser feitas até o dia 16 de setembro. Ao todo, serão 120 vagas disponíveis para Gramática Básica da Língua Inglesa, Conversação em Italiano, Escrita Criativa e Produção Textual.

Os cursos têm carga horária de 50h/a e a cobrança de taxa semestral de R$ 100. Serão 30 alunos por sala.

"Os cursos especiais visam atender a diversas opções do estudo de línguas, seja revisando os pontos gramaticais, treinando a conversação, bem como praticando a comunicação verbal", detalhou o Imparh.

Como se inscrever?

Para realizar a inscrição, os candidatos devem preencher um formulário eletrônico na área de Educação, no portal do Catálogo de Serviços da Prefeitura. Posteriormente, é necessário gerar o boleto e pagar o valor da inscrição.

Os documentos — comprovante de inscrição e de pagamento — devem ser apresentados na sede da Gerência de Extensão do Imparh até 16 de setembro.

A sede fica aberta de segunda até sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Cursos ofertados

É preciso pagar um valor único que é referente à taxa semestral do curso, no valor de R$ 100. As aulas estão previstas para começar ainda em setembro. Todas acontecerão na sede do Imparh.

Gramática Básica da Língua Inglesa: 14h às 18h – sextas-feiras

14h às 18h – sextas-feiras Conversação em Italiano: 17h às 19h – terças e quintas-feiras

17h às 19h – terças e quintas-feiras Escrita Criativa: 17h às 19h – segundas e quartas-feiras

17h às 19h – segundas e quartas-feiras Produção Textual: 08h às 12h – sábados

Serviços

Para mais informações, é possível entrar em contato com o Imparh pelo telefone (85) 3433-2994. Já o endereço da Gerência de Extensão do Imparh é: avenida João Pessoa, 5609, bairro Damas.