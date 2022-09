Institutos Myra Eliane e Centec firmam parceria para oferta de cursos em Caucaia

O Instituto Myra Eliane realizou, nesta segunda-feira (5), um momento de acolhida para os estudantes do novo curso de costureiro que será iniciado no dia 8 de setembro, em parceria com o Centro de Ensino Tecnológico (Centec).

O evento ocorreu no Centro de Formação Yolanda e Edson Queiroz, um dos equipamentos do Complexo Educacional Myra Eliane, localizado no Araturi, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

Ao todo, cerca de 50 inscritos terão acesso à formação, voltada para pessoas a partir de 16 anos que busquem o primeiro emprego, pessoas em vulnerabilidade socioeconômica e beneficiários do cartão Mais Infância com interesse na área de corte e costura.

Formação e treinamento

Para o presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso, o curso é uma forma de ajudar a população de uma região que tem baixo IDH.

"Esse é um centro de formação de pessoas, para treinar pessoas. E agora essa parceria com o Centec, que está trazendo a robotização para as salas de aula, vai dar um negócio maravilhoso aqui. A gente já tinha vários cursos, de eletricista, de cerimonialista, de corte de cabelo, unhas, e agora com robotização a gente dá um salto quântico", destacou.

Legenda: A parceria entre o Instituto Myra Eliane e o Centec promoverá outro curso, ainda sem data prevista Foto: Kid Júnior

O secretário da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará, Carlos Décimo, também esteve presente no evento e destacou a parceria em prol da comunidade.

"Essa parceria vai facilitar a aprendizagem, essa qualificação dessas mulheres e jovens aqui do bairro. Aqui é o início, o acolhimento", comemorou

A cerimônia ainda contou com a presença do diretor-presidente do Instituto Centec, Silas Barros de Alencar, além de demais representantes das entidades.

Novos cursos

A parceria entre o Instituto Myra Eliane e o Centec também promoverá o curso de Manutenção Mecânica em Motocicleta,com 50 vagas.

O Instituto Myra Eliane é uma instituição (sem fins lucrativos) criada em 2016 em Fortaleza, que tem como foco a melhoria da educação infantil, através de um projeto que promove os Valores Humanos, respeitando a Base Nacional Comum Curricular aprovada pelo Ministério da Educação (MEC).