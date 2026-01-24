Horizonte ganha centro de saúde com investimento de R$ 15 milhões

O Município de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) passa a contar com um Centro Integrado de Serviços em Saúde — equipamento de formato pioneiro no Ceará, que passa a ser a nova sede da Secretaria Municipal de Saúde.

A inauguração do local ocorreu na sexta-feira (23). De acordo com a Prefeitura de Horizonte, foram investidos R$ 15 milhões com recursos próprios para a construção.

Com 2.795 metros quadrados de área construída, o novo centro visa centralizar, em um único espaço, serviços essenciais da rede municipal de saúde, a fim de facilitar e otimizar o acesso dos usuários.

O equipamento reúne a Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), a Vigilância Sanitária, o Núcleo de Endemias e Zoonoses, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), o Núcleo Municipal de Educação Permanente (NUMEPS), as superintendências da Atenção Primária, da Vigilância em Saúde e da Atenção Especializada, além da Ouvidoria do SUS, da Central de Regulação e da Base do SAMU 192 – CE.

No mesmo local, será possível marcar exames, agendar transporte para tratamentos, solicitar medicações, acessar setores administrativos da Secretaria de Saúde, registrar demandas na Ouvidoria do SUS e resolver questões relacionadas à vigilância e à saúde do trabalhador.