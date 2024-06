Homem passa mal, causa acidente e morre durante corrida de buggys em Camocim, no Ceará; veja vídeo

Um dos competidores que participava de corrida de buggys na manhã deste sábado (15) teve um mal súbito enquanto pilotava o veículo. Ele perdeu o controle do carro, acabou saindo da pista e atingindo outro homem, que ficou ferido.

O caso aconteceu nas dunas do distrito de Guriú, na cidade de Camocim. O piloto chegou a ser socorrido e foi levado para uma unidade hospitalar em Jijoca de Jericoacora, mas não resistiu.

A segunda vítima também foi atendida e levada para hospital na cidade de Sobral, com o apoio de uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). Até o momento, nenhum dos dois foi oficialmente identificado.

As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará.

A reportagem apurou que o homem ferido tem 26 anos e seria um cinegrafista que estava fazendo a cobertura do evento. Já a vítima morta tinha 54 anos e era natural do Rio Grande do Norte.

Organização

O Diário do Nordeste entrou em contato com a organização da Beach Buggy Racing, responsável pelo evento deste sábado, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Nas redes sociais, a organização informou, por volta das 16 horas, que o evento foi cancelado.