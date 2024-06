Revestimento de teto da passarela do IJF desaba, em Fortaleza; não há feridos

Uma placa de revestimento do teto da passarela do Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, desabou na manhã deste sábado (15). Ninguém ficou ferido. Em nota, a direção do hospital explicou que a equipe de manutenção predial do órgão "agiu prontamente para remover os detritos e avaliar a estrutura". Em seguida, o local foi novamente liberado para passagem.

"A Direção do Instituto Dr José Frota (IJF) informa que, após uma placa de revestimento do teto de uma das áreas de trânsito do hospital ceder, na manhã deste sábado, a equipe de manutenção predial do órgão agiu prontamente para remover os detritos e avaliar a estrutura. Ninguém se feriu, e o local foi novamente liberado para passagem", diz a nota.

A diretora do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Estado do Ceará (Sindsaúde), Martinha Brandão, fez críticas à estrutura do local.

Legenda: Detalhe de como ficou o teto da passarela após ocorrido Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

"O Sindsaúde lamenta mais um episódio envolvendo o IJF. Felizmente, desta vez não aconteceu o pior com pacientes e servidores. Estes já há algum tempo vêm denunciando a falta de condições favoráveis de trabalho no lugar", contou.