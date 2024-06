Ceará registra 12 mortes e mais de 90 casos de meningite neste ano

O Ceará registrou um total de 12 mortes por meningite neste ano. Dos 93 casos reportados da doença até o dia 8 de junho, 5 foram de doença meningocócica (causada por bactérias) e 88 de outras meningites (ocasionadas por vírus, parasitas, fungos ou outros agentes).

Mais da metade dos casos foram registrados na Coordenadoria de Fortaleza, que abrange os municípios de Aquiraz, Eusébio e Itaitinga, além da capital. Os dados são da Planilha de Notificação Semanal (PNS) da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), além de dados complementares enviados pela Pasta.

Veja também Ceará Saiba quais vírus respiratórios mais circulam no CE e como lidar com as gripes do período de chuvas Ceará Internações por bronquiolite cresceram 62% no Ceará em 2023; veja sintomas e prevenção

O número de casos registrados é menor, em comparação com igual período do ano passado, quando 124 registros foram contabilizados. Em contrapartida, o número de óbitos cresceu. Em 2023, foram 7 mortes causadas entre janeiro e o início de junho. Desse total, a faixa etária de 1 até 9 anos concentra 41,6% dos óbitos, segundo a Secretaria de Saúde do Estado.

A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A meningite pode ser causada por diversos microrganismos, como vírus, bactérias, fungos e outros.

De acordo com a médica infectologista do Hospital São José, Fernanda Remígio, a meningite bacteriana é, geralmente, a forma mais grave da doença e os sintomas incluem:

Febre;

Dor de cabeça;

Rigidez na nuca;

Mal-estar;

Vômito;

Náusea.

​Além desses sintomas, caso a pessoa não seja tratada a tempo, podem aparecer sintomas mais graves, como: convulsões, coma e até a morte. Além desses, o Ministério da Saúde descreve ainda os sintomas de meningites causadas por outros agentes, que são bem semelhantes aos causados por meningites bacterianas.

Sintomas de meningite viral: febre, dor de cabeça, rigidez de nuca, náusea, vomito, falta de apetite, irritabilidade, sonolência ou dificuldade para acordar do sono, letargia, fotofobia (aumento da sensibilidade à luz). Em bebês, os sintomas citados podem ser mais difíceis de perceber. O bebê pode ficar irritado, vomitar, alimentar-se mal ou parecer letárgico ou irresponsivo a estímulos. Também podem apresentar a fontanela (moleira) protuberante ou reflexos anormais.

febre, dor de cabeça, rigidez de nuca, náusea, vomito, falta de apetite, irritabilidade, sonolência ou dificuldade para acordar do sono, letargia, fotofobia (aumento da sensibilidade à luz). Em bebês, os sintomas citados podem ser mais difíceis de perceber. O bebê pode ficar irritado, vomitar, alimentar-se mal ou parecer letárgico ou irresponsivo a estímulos. Também podem apresentar a fontanela (moleira) protuberante ou reflexos anormais. Sintomas de meningite por parasitas: dores de cabeça, rigidez de nuca, náuseas, vômitos, fotofobia (sensibilidade à luz) e/ou estado mental alterado (confusão).

dores de cabeça, rigidez de nuca, náuseas, vômitos, fotofobia (sensibilidade à luz) e/ou estado mental alterado (confusão). Sintomas de meningite por fungos: febre, dor de cabeça, rigidez de nuca, náusea, vômitos, fotofobia (sensibilidade à luz) e estado mental alterado.

A transmissão ocorre de pessoa para pessoa, através do contato mais próximo. A médica Fernanda Remígio detalha como acontece esse contágio.

“A transmissão das meningites se dá por meio das gotículas que liberamos ao falar e respirar. Existem grupos de pessoas em que a doença é um agravante. As crianças, os idosos e as pessoas imunossuprimidas são as mais vulneráveis a contraírem a doença e são considerados grupos de risco”

PREVENÇÃO

Em 2023, o Ceará não atingiu a meta de cobertura vacinal mínima, que é de 95% contra meningite. Nem para a primeira dose, que estacionou em 90,81%, tampouco para a dose de reforço, que ficou em 90,01%, de acordo com dados do painel da Secretaria de Informação e Saúde Digital (SEIDIGI) do Ministério da Saúde.

A médica pediatra Vanuza Chagas destaca a importância da vacinação como melhor forma de prevenção e destaca o alto índice de mortalidade da doença.

"1 em cada 5 sobreviventes da meningite por meningococo apresentam sequelas graves, que podem incluir amputação de membros, perda auditiva, deficiência visual. Por isso é tão importante a vacinação!", pontua Vanuza

Legenda: Dos 12 óbitos de meningites registrados no Ceará, 5 são de crianças de 1 até 9 anos Foto: Shutterstock

Em 2024, até dez de junho, o Ceará vacinou 79,57% do público esperado para receber a vacina meningocócica C e 76,23% tomaram o primeiro reforço. O número ainda está abaixo da meta e traz um alerta para os pais que ainda não levaram as crianças para tomar o imunizante.

"Vale destacar que quando você tem uma grande parcela da população protegida, você acaba protegendo a todos, pois se tem menos pessoas com chance de transmitir, tem menos chances de alguém contrair a doença. Por isso é tão importante tomar a vacina", destaca a infectologista Fernanda Remígio.

*Sob a supervisão de Dahiana Araújo