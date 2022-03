Hoje vai chover no Ceará? Relembre como foram as precipitações no dia de São José neste milênio

A quadra chuvosa começou em fevereiro e se estende até maio. São quase 120 dias em que as precipitações são mais intensas no Ceará. Mas, um dia em especial é visto pela crença popular como o mais importante. Para grande parte dos cearenses já é tradição esperar com ansiedade o dia 19 de março, data em que se celebra São José, padroeiro do Estado.

A tradição diz que se chover bem neste dia é sinal de "inverno" bom e colheita farta no campo. Mas, será que os números recentes corroboram esta crença? Você se lembra como foi o 19 de março do ano passado? E de 10 anos atrás?

O Diário do Nordeste realizou levantamento dos volumes de chuva em todos os anos deste milênio. Os números estão alinhados com a fé popular. Tem chovido bem no Dia de São José.

inter@

Bom histórico da data do Padroeiro

Há exatamente um ano, o Ceará tinha 126 cidades banhadas pelas chuvas. Ao fim daquela quadra chuvosa, o Estado ficou com precipitações em torno da média, com chuva acumulada de 532.2 milímetros.

Em 19 de março de 2020, novamente mais de 100 cidades receberam precipitações e, de novo, a quadra chuvosa terminou com bons volumes. Choveu, naquele quadrimestre, 727 milímetros. Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Esse cenário de chuvas acima de 100 cidades no dia de São José se repetiu por 11 anos neste milênio (2011-2011). E, somente em quatro oportunidades, choveu em menos de 50 municípios na data dedicado ao Patrono da Igreja Católica. O ano de 2016 foi o que teve o menor número de cidades banhadas pela chuva e, o ano de 2013, o com maior quantidade (151).

Justamente, em 2016, a quadra chuvosa ficou bem abaixo da média. Ao fim daquele quadrimestre, a Funceme registrou acumulado de chuva de apenas 317,4 milímetros, quase 50% abaixo da média histórica para o período.

O que diz a ciência?

Neste milênio, na maioria dos anos em que as chuvas foram significativas no dia de São José, a quadra fechou com volume acumulado em torno ou acima da média. Mas, isso seria apenas uma coincidência ou a ciência também tem elementos que corroboram com a crença popular?

A gerente de Meteorologia da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Meiry Sakamoto, explica que "essa época do ano marca o equinócio de outono, que é a passagem de outono para o verão".

Mas, como no Ceará as chuvas seguem com tendência até maio, mês que encerra a quadra chuvosa, quando chove no dia de São José, isto significa que a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) está atuando sobre o nosso Estado.

Esse fenômeno, segundo a especialista, é o principal sistema indutor de chuvas no Ceará. Contudo, apesar disso, Meiry revela que não há ligação científica com a crença popular. "Os dados meteorológicos explicam que isso [chuva de São José ser prenúncio de boa quadra] nem sempre acontece", pontua.

Previsão de chuva

Os principais órgãos meteorológicos apontam para grande possibilidade de chuva neste fim de semana, no Ceará. A Funceme prevê chuva em todas as macrorregiões do Estado para este sábado (19) e domingo (20). Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta de risco para chuvas e ventos fortes em todo o Estado.

O aviso meteorológico, vigente para todo o território cearense, é válido até às 10 horas deste sábado, mas pode ser renovado. Há risco de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 100 mm/dia, além da possibilidade de ventos intensos com rajadas que podem chegar a 100 km/h.