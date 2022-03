Dia de São José: saiba o que abre e o que fecha no Ceará

Considerado o santo padroeiro do Ceará, o Dia de São José é comemorado neste sábado (19). A data é feriado estadual e altera o funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais.

O 19 de março é tido como simbólico para o Estado. Além de celebrar o padroeiro cearense, a crença popular sertaneja ainda prega que se chover até esse dia o ano será de um bom "inverno", com precipitações que devem garantir a safra e a mesa farta ao longo do ano. A data une a fé e a expectativa do homem do campo.

Quem foi São José

Legenda: José era pai adotivo de Jesus Cristo e marido da Virgem Maria Foto: Shutterstock

Segundo a Bíblia, São José foi um carpinteiro marido da Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo. Juntos, os três formam a Sagrada Família. Em hebraico, o nome do santo significa "Deus cumula de bens".

Pai adotivo de Jesus, São José é tido como o patrono da Igreja Católica por casar com Maria grávida do Espírito Santo. Conforme as escrituras sagradas, apesar de ter tido o desejo de abandonar a noiva, que estava gestante de outro ser, decidiu acolhê-la após sonhar com um anjo lhe contando sobre a real paternidade da criança.

"Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu sua esposa”, diz o Evangelho de São Mateus.

O que funciona neste sábado (19) no Ceará

SUPERMERCADOS

Conforme a Associação Cearense de Supermercados (Acesu), os supermercados do Estado funcionam normalmente na data, seguindo o horário individual de cada estabelecimento.

LOJAS E COMÉRCIO

As lojas de rua do Centro de Fortaleza devem abrir normalmente, conforme recomendação do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista (Sindilojas Fortaleza).

SHOPPINGS

Na data, as lojas, os quiosques e as operações de alimentação e de entretenimento dos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy funcionam normalmente, das 10h às 22h.

Os centros comerciais do Grupo Ancar na Grande Fortaleza — North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping — também seguem expediente normal. Nos quatro shoppings o horário de funcionamento das lojas e praças de alimentação é das 10 às 22h nesse dia.

O Shopping Del Paseo mantém o horário de funcionamento normal para a data, com lojas, quiosques e praça de alimentação abrindo às 10h e fechando às 22h.

Já o Shopping Aldeota opera com o horário reduzido no sábado. As lojas e os quiosques funcionam de 13h às 19h e a praça de alimentação das 12h às 19h. A unidade do Pão de Açúcar que fica no local também tem horário alterado, abrindo entre 7h e 19h.

O Shopping Iguatemi Fortaleza informou que lojas, quiosques e operações de alimentação e lazer abrem normalmente no período, seguindo o horário de 10h as 22h.

O Grand Shopping também decidiu funcionar normalmente, com os estabelecimentos comerciais operando das 10h às 22h.

Já o Shopping Parangaba também opera normalmente na data, abrindo às 10h e encerrando os serviços às 22h.

O Shopping Benfica informou que funciona normalmente na data, operando entre 10h e 22h.

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

O Sindipostos Ceará informou que os postos de combustíveis do Estado funcionam normalmente no feriado.

RESTAURANTES

Conforme o Sindicato dos Bares e Restaurantes do Ceará (Sindrest-CE), o setor pode funcionar normalmente.

FARMÁCIAS

Conforme o Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará (Sincofarma-CE), o Dia de São José é ponto facultativo para o setor, então cada estabelecimento decide se abre ou não nesse sábado.

BANCOS

Sindicato dos Bancários do Ceará informou que as instituições financeiras não operam aos sábados, então se mantém fechadas no feriado.

CORREIOS

As agências dos Correios no Ceará fecham na maioria dos municípios do Estado devido ao feriado. Somente a unidade localizada na Rodoviária de Juazeiro do Norte funciona na data.

CAGECE

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informou que funciona em regime de plantão nesse sábado. As lojas de atendimento fecham, pois não funcionam nesse dia da semana. O funcionamento será retomado normalmente na segunda-feira (21).

