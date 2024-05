Prefeitura anuncia requalificação de 12 ruas do bairro Barroso com orçamento de R$ 1,7 milhão

O bairro Barroso deve passar por uma grande requalificação nos próximos meses. O prefeito Sarto assinou, na manhã desta segunda-feira (13), ordem de serviço no valor de R$ 1,7 milhão para as obras do Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento de Fortaleza (Proinfra) em 12 ruas da região.

Em live no Instagram, Sarto falou sobre o valor que será empregado na intervenção, que deverá ter seis meses de execução. "São ruas que são muitos estreitas. Assinamos a ordem de serviço agora, da ordem de R$ 1,7 milhão".

O montante citado pelo gestor municipal estava errado e foi corrigido pela assessoria de imprensa da Prefeitura. Esta matéria atualizou o número em seguida.

Veja transmissão do prefeito:

Ao todo, a expectativa do poder municipal é de que a obra atenda mais de 500 famílias.

Anualmente, a região é uma das diversas áreas da cidade atingidas por pontos de alagamentos no período da quadra chuvosa. "Nós vamos tirar a comunidade que está com o pé na lama", pontuou o prefeito.

O que é o Proinfra?

O Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento de Fortaleza (Proinfra) é o maior investimento em infraestrutura social em comunidades carentes já realizado na história de Fortaleza.

Com investimento de US$ 150 milhões, o projeto vem realizando obras de infraestrutura, com serviços de drenagem, saneamento, mobilidade, além da construção de novos equipamentos de Educação e Esporte.

As obras, executadas pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), abrangem todas as regionais da cidade. A escolha das localidades se deve, principalmente, ao alto índice de vulnerabilidade social.