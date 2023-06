Governo do Ceará sanciona reajuste de bolsas acadêmicas; veja novos valores

O governador Elmano de Freitas (PT) sancionou, na manhã desta terça-feira (27), a lei que reajusta o valor das bolsas acadêmicas concedidas pelo Estado. A mudança impacta as mais de cinco mil bolsas distribuídas pelo Governo em iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado.

"A Assembleia Legislativa aprovou a Mensagem de Lei que atualizou o valor das bolsas, transformando os valores exatamente no mesmo valor que foi reajustado no Governo Federal pelo ministro [da Educação] Camilo Santana. Aqui, no Ceará, temos mais de cinco mil bolsas. Isso faz com que o Ceará passe a ter um investimento anual em pesquisa e iniciação à pesquisa da ordem de R$ 67 milhões", disse o governador em suas redes sociais.

Atualmente, a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap), órgão vinculado à Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), tem distribuídas 3.931 bolsas de iniciação científica, 620 de mestrado, 472 de doutorado e 30 de pós-doutorado.

"Mais do que o recurso é o investimento na cidadania e na dignidade dos nossos estudantes e de suas famílias. O Estado compreende a importância da educação, da ciência e, principalmente, da dignidade", declarou a titular da Secitece, Sandra Monteiro.

Veja os novos valores

Bolsas de iniciação científica , que eram de R$ 450, passam a ser de R$ 700 ;

, que eram de R$ 450, passam a ser de ; Bolsas de mestrado , que eram de R$ 1.660, passam a ser de R$ 2,1 mil ;

, que eram de R$ 1.660, passam a ser de ; Bolsas de doutorado , que eram de R$ 2.440, passam a ser de R$ 3,1 mil ;

, que eram de R$ 2.440, passam a ser de ; Bolsas de pós-doutorado, que eram de R$ 5 mil, passam a ser de R$ 5,2 mil.

Fonte: Governo do Ceará

