Forte chuva durante a madrugada invade casas, comércios e arrasta animais em Farias Brito

Moradores do município de Farias Brito, na Região do Cariri, Sul do Estado, passaram uma madrugada sob tensão por conta das fortes chuvas que atingiram a localidade nas últimas horas. Pessoas tiveram as casas e comércios invadidos pela força das águas, e relataram perda de móveis, mercadorias e até animais.

A chuva que começou na madrugada atingiu em cheio o bairro Nova Betânia e Mutirão. Um rio que corta o município transbordou e a água atingiu residências, fazendo com que moradores saíssem das casas, e retirassem móveis para evitar perda total.

De acordo com os dados da Funceme, só foram registrados 35mm de chuvas em Farias Brito nas últimas 24h. O município com maior registro foi Arneiroz, com 91mm. Até às 9h20, deste domingo (9), a chuva banhou 106 cidades do Ceará.

O comerciante Claudionor Francelino contou que estava em Juazeiro do Norte quando, por volta das 3 horas da manhã, recebeu uma ligação avisando que o seu depósito de material de construção em Farias Brito estava sendo invadido pelas águas.

Legenda: O depósito de material de construção de Claudionor Francelino, em Farias Brito, foi invadido pelas águas. "Ainda não parei para ver os prejuízos.Difícil ver nosso comércio cheio de lama", disse o comerciante Foto: Edison Freitas

"Ainda não parei para ver os prejuízos, a chuva foi desde a madrugada até agora há pouco. Infelizmente tem muita água. Difícil ver nosso comércio cheio de lama", disse o comerciante.

Legenda: Moradores tiraram os móveis de casa para evitar perda Foto: Edison Freitas

Já o agricultor Plínio Linhares afirma ter perdido animais de sua criação no bairro Nova Betânia.Dono de 34 cabeças de gado, ele acionou o Corpo de Bombeiros para atuar no resgate de animais perdidos.

O agricultor acredita que parte dos bois foi levada pela correnteza durante a madrugada. "A gente aqui em casa vive do gado", lamentou.

No Sítio Moitas uma chácara foi invadida pelas águas e o proprietário precisou retirar os móveis durante a madrugada. A piscina do local foi completamente alagada, e animais precisaram ser movidos do local para evitar afogamento.

O que diz a prefeitura

A prefeitura de Farias Brito informou que está adotando medidas emergenciais devido às fortes chuvas.

"Dentre as ações adotadas, destacam-se a suspensão das aulas na escola Maria Carmosina, que fica na sede do município, para garantir a segurança dos estudantes e profissionais da educação", disse em nota.

Além disso, a gestão irá oferecer aluguel social e alimentos para famílias afetadas pela enchente, em especial às famílias do bairro Mutirão I.

Equipes de suporte na retirada de móveis e famílias em locais afetados pela água, utilizando caminhões e demais transportes para garantir a segurança das pessoas;

Serviço de monitoramento do nível da água, para identificar possíveis áreas de risco e prevenir novas ocorrências;

Mutirão de limpeza urbana em locais onde se concentraram volumes de terra e objetos carregados pela água, para garantir a desobstrução das vias e o retorno à normalidade o mais rápido possível;

Disponibilidade de alojamento para famílias afetadas pela enchente, no CRAS SEDE, para garantir abrigo e assistência às pessoas que precisam de auxílio.

"A gestão municipal reitera seu compromisso em atuar de forma rápida e eficiente para minimizar os impactos das chuvas e garantir a segurança e bem-estar da população. Ainda assim, solicita a colaboração da população para evitar áreas de risco e, caso necessário, procurar as autoridades competentes em caso de emergências".

Em casos de emergência a gestão municipal disponibilizou um contato direto para ajudar as famílias afetadas: (88) 98187-1101.

Chuvas de abril

Abril é o terceiro mês do período mais chuvoso no Ceará e, já no seu início, foi suficiente para aumentar os registros históricos de várias cidades cearenses. Em pelo menos 15 municípios do Estado, já choveu mais do que o esperado para todos os meses da quadra chuvosa, que vai até maio.

Os dados são de um balanço parcial do Calendário de Chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Eles foram coletados na tarde do dia 6 de abril e podem mudar após atualizações de chuvas recentes.