Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza tem 15 trechos de praia próprios para banho; veja quais

Os dados constam em um boletim divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:14)
Ceará
Legenda: No setor Centro foram identificados quatro pontos próprios.
Foto: Thiago Gadelha

A população de Fortaleza e os turistas que frequentam a orla neste fim de semana têm 15, dos 33 trechos, próprios para banho. As informações são do boletim semanal de balneabilidade das praias de Fortaleza divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) na sexta-feira (8). 

No total 33 trechos de praia são monitorados regularmente pela equipe técnica de Análise e Monitoramento da Semace. A avaliação sistemática é feita com base em critérios estabelecidos pela legislação ambiental e busca garantir a segurança e a saúde da população que frequenta as praias. 

Os dados sobre a balneabilidade estão disponíveis tanto no site da Semace como no aplicativo Semace Digital (Android). 

Segundo a Semace, no setor Leste, que inclui as praias do Futuro, Titanzinho e Abreulândia, foram identificados nove trechos com condições adequadas de balneabilidade. 

Já no setor Centro, que abrange as praias do Mucuripe, Meireles e Iracema, foram identificados quatro pontos próprios. 

No outro lado, no setor Oeste, que inclui as praias da Leste, Colônia, Pirambu e Barra do Ceará, dois trechos foram considerados próprios para banho. 

Confira a balneabilidade por trechos: 

Próprios para banho

Leste

  • P. do Futuro – Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08.
  • P. do Futuro – Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.
  • P. do Futuro – Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues.
  • P. do Futuro – Na altura da Av. Carlos Jereissati.
  • P. do Futuro – Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01.
  • P. do Futuro – Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares.

Centro

  • P. do Meireles – Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.
  • P. do Meireles – Na altura da Av. Rui Barbosa. No Aterro.
  • P. de Iracema – Na altura da Av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica.
  • P. de Iracema – Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior

Oeste

  • P. do Pirambu – Praia da Leste, na altura da Av. Filomeno Gomes.
  • P. Barra do Ceará – Praia do Coqueirinho. Próximo ao Projeto 4 varas (Horta)

Próprios para banho

Leste

  • P. do Futuro – Praia do Caça e Pesca, na altura da rua Germiniano Jurema.
  • P. do Futuro, na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09.
  • P. do Titanzinho – Praia do Titanzinho.

Centro

  • Praia do Mucuripe – Porto dos Botes, na altura da rua Interna.
  • Praia do Mucuripe, ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe.
  • Praia do Mucuripe, na altura da Estátua Iracema do Mucuripe.
  • Praia do Meireles – Na altura da Av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar.

Oeste

  • Praia da Leste Oeste, próximo à Igreja de Santa Edwiges.
  • Praia da Formosa, na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda.
  • Praia do “L”, na altura da rua Dr. Theberge.
  • Praia das Goiabeiras, na altura da rua Coqueiro Verde.
  • Praia da Barra do Ceará, na altura da rua Bom Jesus.
  • Praia da Barra do Ceará, na altura da rua Rita das Goiabeiras.
  • Praia da Barra do Ceará – Foz do Rio Ceará.

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Imagem de uma mulher com a mão na testa e segurando um copo de água para uma matéria sobre alerta de baixa umidade
Ceará

Ceará tem 13 cidades com alerta de ‘perigo potencial’ por baixa umidade neste sábado (9)

Aviso do Inmet vale das 14h às 20h e prevê umidade entre 30% e 20%

Redação
Há 51 minutos
Ceará

Fortaleza tem 15 trechos de praia próprios para banho; veja quais

Os dados constam em um boletim divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente

Redação
Há 1 hora
Imagem de um estudante escrevendo uma prova para matéria sobre 11 de agosto é feriado? Veja como fica Dia do Estudante no Ceará
Ceará

11 de agosto é feriado? Veja como fica Dia do Estudante no Ceará

Data celebra a educação e a importância dos estudos para formação

Beatriz Rabelo
08 de Agosto de 2025
A foto mostra uma pessoa de camisa vermelha sentada em uma cadeira, com as mãos juntas no colo, de frente para outra pessoa que está de costas, segurando uma prancheta. Entre as duas, há uma pequena mesa com uma caixa de lenços de papel
Ceará

Veja onde conseguir atendimento para saúde mental gratuito nas 5 maiores cidades do Ceará

O Diário do Nordeste litou locais em Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte. Sobral e Maracanaú

Clarice Nascimento
08 de Agosto de 2025
Captura de tela de transmissão de evento religioso onde foi lida oração que comparou homossexualismo e lesbianismo a doenças
Ceará

Evento católico no Ceará tem oração que compara 'homossexualismo e lesbianismo' a doenças

Trecho de oração fala que orientações sexuais diferentes da heterossexualidade são doenças assim como câncer, depressão e dependência química

Matheus Facundo
08 de Agosto de 2025
Vista aérea de Fortaleza
Ceará

66% das cidades do CE têm nível 'baixo' ou 'muito baixo' de Desenvolvimento Sustentável; veja mapa

Índice avalia dados socioeconômicos e ambientais e permite analisar a distância para que as metas e objetivos da Agenda 2030 sejam atingidas

Gabriela Custódio
08 de Agosto de 2025
Moradores saqueiam carga de fruta após acidente na BR-222, no Ceará
Ceará

Caminhão de frutas tomba na BR-222 e deixa dois mortos

Veículo estava a caminho da Ceasa, em Maracanaú

Redação
07 de Agosto de 2025
Imagem mostra fachada da reitoria da Universidade Federal do Ceará, no bairro Benfica, em Fortaleza. Atrás de um muro baixo amarelo e de grades verdes, está o prédio rosa com branco em arquitetura antiga. Um pedestre passa na calçada.
Ceará

UFC exige reserva de vagas de emprego terceirizadas para mulheres vítimas de violência doméstica

Empresas que querem firmar contrato com a universidade devem cumprir a cota, determinada por lei

Redação
07 de Agosto de 2025
North Shopping Fortaleza celebra Dia dos Pais com campanha que conecta gerações
Ceará

North Shopping Fortaleza celebra Dia dos Pais com campanha que conecta gerações

Promoção une afeto, nostalgia e vantagens exclusivas com brinde personalizado e sorteio de uma Moto Honda Pop 110i

Agência de Conteúdo DN
07 de Agosto de 2025
Pacientes realizam cirurgias e exames no Hospital Universitário de Brasília (HUB) como parte do Dia E, um mutirão de atendimentos a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).
Ceará

Mais de 58 mil atendimentos no Ceará feitos pelo SUS em 5 anos estavam cobertos por planos de saúde

Outros quase 3 mil, entre internações e procedimentos ambulatoriais, ainda estão sendo avaliados, segundo dados da ANS

Gabriela Custódio
07 de Agosto de 2025
Foto oficial com autoridades
Ceará

Lula homologa demarcação de mais três Terras Indígenas no Ceará: 'Momento histórico', diz Elmano

Ao menos quatro municípios cearenses foram contemplados

Lucas Monteiro, Beatriz Matos
06 de Agosto de 2025
Obras em andamento na Vila de Jericoacoara pode ser paralisada por recomendação do MPF
Ceará

MPF recomenda paralisação imediata de obras em Jericoacoara; entenda

Órgão avalia que autorização do ICMBio não dá validade para liberação das construções na área de conservação

Lucas Monteiro
06 de Agosto de 2025
Multidão de pessoas reunidas ao ar livre, muitas vestindo roupas brancas, em um evento religioso ou celebração com clima ensolarado.
Ceará

Caminhada com Maria 2025: esquema de segurança terá policiais, bombeiros e agentes de trânsito

Fiéis serão acompanhados por agentes da Guarda Municipal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros

Redação
06 de Agosto de 2025
Imagem aérea mostra duna da Sabiaguaba, em Fortaleza. No meio da foto, a avenida duplicada separa as dunas da vegetação.
Ceará

Fortaleza e 26 cidades do Ceará têm aviso de ‘perigo potencial’ por ventos intensos; veja locais

Aviso foi emitido às 10h desta quarta-feira (6) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Redação
06 de Agosto de 2025
Policial de trânsito indicando veículos na avenida, fiscalização de trânsito na rua com carros e motocicleta, campanha de fiscalização de trânsito.
Ceará

Motociclista morre ao colidir com 'ponto cego' de ônibus e ser atropelado por carreta, em Fortaleza

A ocorrência aconteceu na manhã dessa quarta-feira (6), na Avenida Paulino Rocha, no bairro Cajazeiras

Paulo Roberto Maciel*
06 de Agosto de 2025
Terra de Sabidos

Filha de doméstica passa em 2 universidades de Matemática e reforça atuação de ‘meninas nas exatas'

Thatiany Nascimento
06 de Agosto de 2025
imagem de uma ponte em ruínas sobre o mar de Fortaleza e banhistas nas proximidades da ponte
Ceará

Prefeitura de Fortaleza consulta Iphan sobre possível demolição da ponte velha, na Praia de Iracema

Estrutura centenária está interditada desde 2023 e ideia de demolição já havia sido levantada na gestão anterior

Thatiany Nascimento
05 de Agosto de 2025
Demolição de edifício residencial com escavadora em obra de construção civil no Brasil
Ceará

Prédio residencial tem obra barrada e é demolido por irregularidades ambientais em Fortaleza

Ação em condomínio no bairro Maraponga foi coordenada pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis)

Redação
05 de Agosto de 2025
Casa da Mulher Brasileira realiza atendimentos em mutirão
Ceará

Mutirão da Defensoria Pública acolhe mulheres vítimas de violência em Fortaleza

Van oferecerá atendimentos jurídicos e psicossociais

Redação
05 de Agosto de 2025
Médicos realizando cirurgia
Ceará

Planos de saúde devem R$ 106,9 milhões ao SUS por atendimentos de clientes no CE entre 2020 e 2024

Entre outras medidas, o Programa Agora Tem Especialistas possibilita que as operadoras convertam débitos em procedimentos especializados para usuários da rede pública

Gabriela Custódio
05 de Agosto de 2025