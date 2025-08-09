Fortaleza tem 15 trechos de praia próprios para banho; veja quais

A população de Fortaleza e os turistas que frequentam a orla neste fim de semana têm 15, dos 33 trechos, próprios para banho. As informações são do boletim semanal de balneabilidade das praias de Fortaleza divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) na sexta-feira (8).

No total 33 trechos de praia são monitorados regularmente pela equipe técnica de Análise e Monitoramento da Semace. A avaliação sistemática é feita com base em critérios estabelecidos pela legislação ambiental e busca garantir a segurança e a saúde da população que frequenta as praias.

Os dados sobre a balneabilidade estão disponíveis tanto no site da Semace como no aplicativo Semace Digital (Android).

Segundo a Semace, no setor Leste, que inclui as praias do Futuro, Titanzinho e Abreulândia, foram identificados nove trechos com condições adequadas de balneabilidade.

Já no setor Centro, que abrange as praias do Mucuripe, Meireles e Iracema, foram identificados quatro pontos próprios.

No outro lado, no setor Oeste, que inclui as praias da Leste, Colônia, Pirambu e Barra do Ceará, dois trechos foram considerados próprios para banho.

Confira a balneabilidade por trechos:

Próprios para banho

Leste

P. do Futuro – Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08.

P. do Futuro – Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.

P. do Futuro – Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues.

P. do Futuro – Na altura da Av. Carlos Jereissati.

P. do Futuro – Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01.

P. do Futuro – Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares.

Centro

P. do Meireles – Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.

P. do Meireles – Na altura da Av. Rui Barbosa. No Aterro.

P. de Iracema – Na altura da Av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica.

P. de Iracema – Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior

Oeste

P. do Pirambu – Praia da Leste, na altura da Av. Filomeno Gomes.

P. Barra do Ceará – Praia do Coqueirinho. Próximo ao Projeto 4 varas (Horta)

Próprios para banho

Leste

P. do Futuro – Praia do Caça e Pesca, na altura da rua Germiniano Jurema.

P. do Futuro, na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09.

P. do Titanzinho – Praia do Titanzinho.

Centro

Praia do Mucuripe – Porto dos Botes, na altura da rua Interna.

Praia do Mucuripe, ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe.

Praia do Mucuripe, na altura da Estátua Iracema do Mucuripe.

Praia do Meireles – Na altura da Av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar.

Oeste