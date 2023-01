Fortaleza amanhece com chuva forte; veja a previsão para os próximos dias

Fortaleza amanheceu com chuva forte nesta segunda-feira (16). Até as 8 horas, o precipitado acumulado foi de 9.4 milímetros (mm), segundo dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme) - o suficiente para deixar o trânsito lento nas primeiras horas do dia.

A previsão para esta segunda é de céu variando de nublado a parcialmente nublado, com chuvas isoladas no período da manhã e céu parcialmente nublado nos demais horários.

Chuva no Ceará

O Ceará registrou chuva em 69 municípios nas últimas 24 horas. O observado pela Funceme se deu entre as 7h do domingo (15) e o mesmo horário desta segunda.

O posicionamento de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), e efeitos locais como brisa, relevo e temperatura deverão colaborar para ocorrência de chuva no decorrer desta segunda e da terça-feira (17) em todas as macrorregiões do Ceará, ainda conforme a Funceme.

Destaque para a faixa litorânea, Ibiapaba e Maciço de Baturité; assim como no centro-sul do Sertão Central e nas regiões do Inhamuns e Cariri.