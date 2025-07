Fiação subterrânea deve ser concluída em agosto na Av. Desembargador Moreira; veja próximos locais

A Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra) tem intensificado os trabalhos para retirada da fiação aérea em áreas urbanas do Estado, com foco em segurança de pedestres e requalificação visual. A meta é expandir o projeto, já implantado de forma pioneira no centro histórico de Sobral, para regiões de Fortaleza e do Interior.

Segundo o titular da Seinfra, Hélio Winston Leitão, em entrevista ao Diário do Nordeste, a obra mais recente está sendo realizada na Avenida Desembargador Moreira, em Fortaleza. A previsão é que ela seja concluída em agosto.

O projeto engloba 775 metros de redes elétricas de média e baixa tensão, além da retirada de todos os postes do lado leste da via, no trecho que liga a Praça Portugal à Avenida Beira-Mar.

O gestor explica que houve um atraso na internalização, antes prevista para julho, por causa do grande volume de fios de telecomunicações na área. “São muitos no mesmo poste”, frisa.

A próxima etapa será o Polo Gastronômico da Varjota, previsto para iniciar em outubro. O desafio, segundo Leitão, é conciliar as intervenções com a intensa atividade comercial da área.

“Imagina tirar toda a fiação, desligar rede, residências, comércios… A Varjota tem muitos restaurantes, então tudo tem que ser feito com muito planejamento”, ressalta.

Os serviços são executados com recursos do Programa de Investimentos Especiais em Energia Elétrica (PIE), administrado pela Seinfra.

Fiação subterrânea no interior

O secretário também adiantou que há planos para levar a internalização dos fios ao interior. São estudados locais em Icó e Crato, na região do Cariri.

A escolha das áreas segue critérios técnicos, mas prioriza áreas “bem densas”. “Nossos técnicos avaliam onde há necessidade maior, tanto da população quanto turística. Há uma avaliação para saber qual ponto devemos atacar primeiro”, diz.

De acordo com Leitão, além da rede elétrica, o trabalho envolve a reorganização da fiação de telecomunicações. “É uma estrutura toda subterrânea, por isso não é tão simples. Estamos indo para locais que já temos estrutura”, disse.

Legenda: Antes e depois da implantação dos fios subterrâneos no Centro Histórico de Sobral Foto: Seinfra

Centro pode receber estudo

Em Fortaleza, cita ele, há uma articulação com a Prefeitura para preparar os espaços com a infraestrutura necessária para os fios em futuras obras urbanas, “para que toda obra que ela fizer já deixe uma estrutura pronta.”

O secretário ainda revelou tratativas com a gestão da Regional do Centro para desenvolver um novo projeto de fiação subterrânea para o bairro, um dos mais movimentados da cidade.

Em janeiro deste ano, ele também havia mencionado a possibilidade de instalação desse modelo na Avenida Bezerra de Menezes.