Escola pública no Interior do CE tem 7 alunos aprovados em Medicina

EEEP Adriano Nobre, em Itapajé, soma aprovações no curso mais concorrido do país.

Escrito por
Maria Clarice Nascimento producaodiario@svm.com.br
Ceará
Foto da escola Adriano Nobre.
Legenda: Reconhecida como uma das melhores escolas públicas estaduais do Ceará, a instituição consolida mais um resultado expressivo no acesso ao ensino superior.
Foto: Thiago Gadelha.

A EEEP Adriano Nobre, em Itapajé, no Interior do Ceará, contabiliza pelo menos sete alunos aprovados em Medicina na última edição do Sisu, ProUni e vestibulares.

“A escola desenvolve um trabalho planejado, sistemático e contínuo, com foco no sucesso dos estudantes e com altas expectativas em relação aos resultados que eles podem alcançar”, afirma o diretor José Clairto Rocha Ferreira.

O resultado ganha destaque por se tratar de um dos cursos de maior concorrência no país, tanto em instituições públicas quanto privadas, especialmente quando envolve estudantes da rede pública de ensino.

Considerada uma das escolas públicas estaduais de melhor desempenho no Ceará, a instituição registra mais um resultado no acesso ao ensino superior.

Preparação estruturada e acompanhamento integral

Entre as estratégias adotadas estão simulados periódicos no padrão do Enem e vestibulares da Uece e Ueva, maratonas de resolução de questões ao longo do ano letivo, aulões em horário extra, produção de materiais didáticos próprios e orientação pedagógica voltada ao alinhamento do currículo às matrizes do Enem e dos principais vestibulares.

A escola também mantém um modelo de acompanhamento integral dos estudantes, que envolve monitoramento pedagógico e suporte emocional durante a preparação.

“No aspecto pedagógico, professores, coordenação e gestão acompanham resultados, frequência, dificuldades e evolução individual. No aspecto emocional e psicológico, atuamos com escuta ativa, ações de acolhimento, inserção de aulas de meditação no horário escolar para as turmas da 3ª série e parceria constante com as famílias”, explica o diretor.

Aprovação na UFC 

Entre os aprovados está Sara Helen Barreto dos Santos, de 18 anos, que conquistou vaga em Medicina na Universidade Federal do Ceará (UFC) ainda na terceira série do ensino médio.

O processo foi bem difícil, já que eu tive de conciliar a rotina da escola com os estudos em casa, mas tentei aproveitar ao máximo os momentos preparatórios para o Enem que a escola proporcionava, relata.

Foto da aluna da escola Adriano Nobre aprovada em medicina na UFC.
Legenda: Sara Helen Barreto dos Santos, de 18 anos, foi aprovada em Medicina diretamente da terceira série do ensino médio.
Foto: Aequivo Pessoal.

Para a estudante, a base da preparação foi a resolução de questões e o uso de diferentes métodos de estudo.

“Meu principal método foi por resolução de questões, tanto de provas antigas quanto de simulados. Para assimilar conteúdos novos, eu assistia aulas no YouTube”, afirma.

Ela também destaca a estrutura oferecida pela escola como decisiva no processo. “A melhor contribuição da escola foram os materiais disponibilizados, como uma apostila com provas antigas do Enem, de 2018 a 2024, além dos simulados aos finais de semana e das aulas no período da noite, que me ajudaram a me sentir mais preparada para a prova”, diz.

O momento da aprovação também teve forte impacto emocional.

Foi uma felicidade muito grande ver a aprovação, o brilho nos olhos da minha mãe e a certeza de que todo o meu esforço valeu a pena. 
Sara Helen Barreto dos Santos
Aprovada em medicina na UFC.

Referência na educação pública

Reconhecida como uma das principais referências da rede pública estadual de ensino, a EEEP Adriano Nobre também se destaca pelos indicadores educacionais.

Foto de alunos da EEEP Adriano Nobre.
Legenda: A EEEP Adriano Nobre é referência na educação pública do Ceará e já esteve entre as 10 melhores escolas do país no Ideb.
Foto: Thiago Gadelha.

Em 2021, último dado disponível do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) para o ensino médio, na época, a escola alcançou o 10º melhor resultado nacional entre milhares de instituições do país, sendo a unidade com a maior nota da rede pública estadual do Ceará.

No estado, apenas o Colégio Militar de Fortaleza, pertencente à rede pública federal, apresentava índice superior. O desempenho e a trajetória da escola já foram retratados em reportagem especial do Diário do Nordeste, na série Terra de Sabidos, que destacou a Adriano Nobre como referência em educação pública no Ceará.

