Passe livre estudantil: Fortaleza prevê ampliar gratuidade a partir do 2º semestre

A ampliação da gratuidade na passagem de ônibus para estudantes durante os fins de semana e nas férias, chamado Passe Livre Cultural, deve ser implementada pela Prefeitura de Fortaleza a partir do segundo semestre deste ano, segundo o prefeito Evandro Leitão (PT).

A informação foi dada nesta sexta-feira (6), durante a inauguração do ramal que conecta o Aeroporto ao Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), em Fortaleza.

Desde novembro de 2023, alunos da Capital têm direito a duas passagens gratuitas diárias de segunda a sexta-feira. A proposta de extensão do benefício é uma das promessas de campanha do atual prefeito.

Segundo o gestor, "nós estamos estudando para que no segundo semestre a gente possa implantar nessa cidade aquilo que nos comprometemos".

Na época em que foi concedido o benefício, uma das críticas era justamente o fato da gratuidade não contemplar as férias e os fins de semana.

Como funciona o passe livre estudantil em Fortaleza?

Em Fortaleza, o Passe Livre Estudantil é concedido a todos os estudantes que possuem a carteira estudantil validada pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

O benefício é válido tanto para alunos das redes pública e privada, tanto da rede municipal, quanto estadual e federal.

Mas, hoje o benefício só vale para o período letivo, conforme o calendário das instituições. São duas passagens gratuitas por dia, não cumulativas, e caso o estudante precise realizar mais deslocamentos no transporte coletivo, continua tendo acesso à tarifa estudantil, no valor de R$ 1,50.