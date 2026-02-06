Passe livre estudantil: Fortaleza prevê ampliar gratuidade a partir do 2º semestre
Atualmente, a medida é válida usada em dias de aula e deve passar a valer nos fins de semana e férias.
A ampliação da gratuidade na passagem de ônibus para estudantes durante os fins de semana e nas férias, chamado Passe Livre Cultural, deve ser implementada pela Prefeitura de Fortaleza a partir do segundo semestre deste ano, segundo o prefeito Evandro Leitão (PT).
A informação foi dada nesta sexta-feira (6), durante a inauguração do ramal que conecta o Aeroporto ao Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), em Fortaleza.
Desde novembro de 2023, alunos da Capital têm direito a duas passagens gratuitas diárias de segunda a sexta-feira. A proposta de extensão do benefício é uma das promessas de campanha do atual prefeito.
Segundo o gestor, "nós estamos estudando para que no segundo semestre a gente possa implantar nessa cidade aquilo que nos comprometemos".
Na época em que foi concedido o benefício, uma das críticas era justamente o fato da gratuidade não contemplar as férias e os fins de semana.
Como funciona o passe livre estudantil em Fortaleza?
Em Fortaleza, o Passe Livre Estudantil é concedido a todos os estudantes que possuem a carteira estudantil validada pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).
O benefício é válido tanto para alunos das redes pública e privada, tanto da rede municipal, quanto estadual e federal.
Mas, hoje o benefício só vale para o período letivo, conforme o calendário das instituições. São duas passagens gratuitas por dia, não cumulativas, e caso o estudante precise realizar mais deslocamentos no transporte coletivo, continua tendo acesso à tarifa estudantil, no valor de R$ 1,50.