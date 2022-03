Fevereiro tem menos 200 mil casos e 400 mortes por Covid que janeiro no CE; veja redução por cidade

Keny Colares Médico infectologista

Essa variante (Ômicron) causou uma subida muito rápida no número de casos. Como ela infecta todo mundo, logo vai ter menos gente para ser infectada, o que se chama de ‘esgotamento de suscetíveis’. Então, é uma onda que sobe muito rápido, mas cai mais cedo e mais rápido do que as outras que enfrentamos.