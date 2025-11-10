Diário do Nordeste
Festival Viva Arpoeiras 2025 reúne esporte, cultura e turismo em Acaraú

Etapa do Kitesurf Big Air, competições de praia e feiras de empreendedorismo movimentam o litoral de Arpoeiras

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Legenda: Etapa do Kitesurf Big Air, competições de praia e feiras de empreendedorismo movimentam o litoral de Arpoeiras
Foto: divulgação

O litoral de Acaraú se movimenta com a chegada da segunda edição do Festival Viva Arpoeiras, que acontecerá de 13 a 16 de novembro, na Praia de Arpoeiras. O evento se firma como um encontro de turismo esportivo, cultura e economia criativa do litoral cearense, reunindo competições, oficinas, shows e experiências que valorizam a identidade local e o desenvolvimento sustentável.

Em 2024, na sua primeira edição, mais de 10 mil pessoas participaram das atividades, consolidando o evento como um dos maiores encontros de turismo esportivo e economia criativa do litoral cearense. O grande destaque deste ano será a etapa do Circuito Brasileiro de Kitesurf Big Air, chancelada pela Associação Brasileira de Kitesurf (ABK), que promete reunir os melhores atletas do país em uma competição de alto nível. Além do Big Air, haverá competições de TT Race, downwind, beach tenis e corrida.

“A etapa do Circuito Brasileiro de Kitesurf Big Air chega para mostrar ao Brasil e ao mundo tudo o que faz de Arpoeiras um destino único. Com ventos constantes, mar cristalino e paisagens de tirar o fôlego, o local é reconhecido como um dos melhores lugares do planeta para aprender e praticar kitesurf", afirma Edmar Silveira, idealizador do evento.

“Receber a etapa consolida Arpoeiras como um território onde o esporte, o turismo e o desenvolvimento caminham juntos. A competição integra a programação do Festival Viva Arpoeiras, que une turismo de aventura, ecoturismo, gastronomia e empreendedorismo em uma experiência que conecta pessoas, celebra a cultura local e impulsiona a economia”, destaca afirma Edmar Silveira.

Entre os dias 13 e 16 de novembro, o público vai acompanhar ainda competições de Beach Tennis, Stand Up Paddle, Caiaque e a tradicional Corrida Viva Arpoeiras, que acontece à beira-mar no domingo (16). Além disso, haverá atividades como Downwind, TT Race e trilhas ecológicas.

Realizado pelo Viva Arpoeiras, em uma parceria público-privada com a Prefeitura Municipal de Acaraú, o festival conta com o apoio do Governo do Estado do Ceará, Sebrae, Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), Prodeter e uma ampla rede de parceiros regionais. O festival reúne organizações de referência em desenvolvimento territorial, somando esforços do poder público e da iniciativa privada para transformar o potencial da região em oportunidades reais de crescimento e visibilidade para Arpoeiras.

Presença de cultura e economia criativa

Durante quatro dias, o Espaço SEBRAE e a Vila Economia Criativa se transformam em centros de aprendizado. Oficinas de Economia Criativa, conferências sobre a Rota Turística Costa dos Ventos e o lançamento do Programa Arpoeiras Para Todos fortalecem a programação. Além disso, feiras de artesanato, moda e gastronomia dão protagonismo ao talento da região e movimentam a economia de forma colaborativa.

“O Viva Arpoeiras integra o poder público e privado, organizações de referência em desenvolvimento territorial e comunidade. Tem o propósito de transformar o território por meio do turismo sustentável, do esporte, da valorização da cultura local e do fortalecimento do empreendedorismo regional”, explica. “A comunidade compartilhará seus saberes, se reconhecerá como parte do processo e fortalecerá o orgulho de pertencer a um território que cresce com responsabilidade e cooperação”, finaliza Edmar Silveira.

Experiências com bem-estar, arte e família

O público também participa de aulas e apresentações de academias, como o Studio Slava, AvantFit e CrossFit Acaraú, com atividades que vão do BodyStep ao Forró Fitness. Na Arena Saúde e Bem-Estar, o festival oferece momentos de relaxamento e autocuidado com Jeane Batalha, da Clínica Especializada em estética, saúde e bem-estar.

A programação cultural do VivaArpoeiras leva música, dança e apresentações artísticas ao palco principal e espaços itinerantes. Já a Areninha Brinca Arpoeiras propõe diversão para a criançada, com parque, atrações do Ponto de Cultura Capoeira Litorânea e atividades ao ar livre. Com uma programação pensada para atender todos os tipos de públicos, o festival vai contar ainda com aula de jump, fitdance, yoga e body balance.

“Queremos que cada visitante sinta o que Arpoeiras tem de mais bonito: acolhimento, alegria e pertencimento. Que se encante com a natureza, se surpreenda com a gastronomia, se emocione com as histórias e se inspire com o espírito empreendedor que move a comunidade”, finaliza.

Serviço
Festival Viva Arpoeiras – 2ª edição
Data: 13 a 16 de novembro
Local: Praia de Arpoeiras – Acaraú/CE
Instagram:@vivaarpoeiras

