Festejos Juninos começam no North Shopping Jóquei neste sábado (8)

A partir deste sábado, dia 8 de junho, o Sistema Verdes Mares (SVM) estará presente nos finais de semana juninos do North Shopping Jóquei, das 18h às 22h. Por meio do projeto Festejos Juninos, a FM 93 levará muita música, dança e alegria para a população. Em cada dia de evento um comunicador da emissora participará da festa para deixá-la ainda mais animada.

“Estamos bastante otimistas com o início dos Festejos Juninos junto ao North Shopping Jóquei”, comenta Rainarah Fontenelle, coordenadora de eventos do SVM. “Sempre pensando no melhor para o público, preparamos um evento com atrações para toda a família”, destaca.

Para abrir o evento, a praça de alimentação será palco da apresentação do Forró Tudo de Bom e de um grupo de quadrilha junina. Enquanto isso, o Quintal do Jóquei recebe o Trio Contagiante, com muita música regional acompanhada de sanfona, zabumba e triângulo.

Além das apresentações culturais, a programação conta com cidade cenográfica e brincadeiras infantis, planejadas para acompanhar a alegria que as noites irão proporcionar. A entrada é gratuita e aberta ao público.

“Estamos preparando um evento que promete ser uma celebração vibrante da cultura nordestina durante todo o mês de junho”, afirma Paulo Alencar, superintendente do North Shopping Jóquei. “O North Shopping Jóquei está comprometido em proporcionar uma experiência genuína e envolvente para todos os seus visitantes. Foi planejada uma programação rica em atrações tradicionais, com quadrilhas infantis e shows de forró”.

Programação do primeiro fim de semana:

Sábado (08/06): Forró Tudo de Bom na Praça de Alimentação, das 18h às 22h. Apresentação de quadrilha junina às 19h. Trio Contagiante animando o Quintal do Jóquei, das 18h às 22h.

Domingo (09/06): Brincadeiras tradicionais na Praça de Alimentação, das 18h às 22h: argolas, arremesso de bolinhas, pescaria e boliche.



Serviço

Festejos Juninos