Farmácias de Fortaleza são autuadas por irregularidades na obtenção de dados de clientes

Nove farmácias de Fortaleza foram autuadas pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) por irregularidades na obtenção de dados pessoais de consumidores.

O órgão do Ministério Público do Ceará (MPCE) fiscalizou onze estabelecimentos nos bairros Aldeota, Centro e Fátima entre esta segunda (10) e terça-feira (11). O nome dos estabelecimentos não foi divulgado.

A vistoria ocorre após consumidores reclamarem que se sentiram constrangidos no fornecimento de seus dados pessoais, principalmente o número de CPF, segundo o MPCE.

Em nove farmácias, foi constatado que não era informado devidamente como os dados dos clientes seriam utilizados.

Os estabelecimentos descumpriram a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que garante aos consumidores acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados.

Uso de dados por farmácias

Para seguir as normas da LGPD, as farmácias devem disponibilizar de forma clara informações sobre a finalidade do uso das informações pessoais e por quanto tempo elas serão armazenadas.

O coordenador do setor de fiscalização do Decon, Adnan Fontenele, aponta que o consumidor fica em situação vulnerável a agentes externos sem a devida informação. "A principal preocupação do Decon é evitar que os dados dos consumidores sejam utilizados indevidamente", aponta.

As farmácias autuadas devem apresentar defesa no prazo de 20 dias. O Decon recebe denúncias de consumidores através do WhatsApp (85) 98685-6748.

